NPC-Girchi’s List of MP Candidates

Below is a list of right-libertarian New Political Center Girchi party’s 129 MP candidates, running in the October 31 parliamentary elections under the party-list, proportional system:

Zurab-Girchi Japaridze; Iago Khvichia; Vakhtang Megrelishvili; Salome Mujiri; Aleksandre Rakviashvili; Herman Sabo; Levan Jgerenaia; Anna Chikovani; Amiran Toronjadze; Vakhtang Zenaishvili; Alexander Tarkhan-Mouravi; Nino Sarishvili; Giorgi Lominadze; Roini Mtskerashvili; Irakli Ekhvaia; Polina Abzianidze; Otari Zakalashvili; Tsotne Lomidze; Vitali Guguchia; Mirmari Machaidze; Borisi Kurua; Nika Mosiashvili; Davit Rogava; Tsitsino Mdivnishvili; Lasha Darchia; Irakli Tsintsadze; Vakhtang Tediashvili; Dalila Sarishvili; Boris Solomonia; Irakli Saparishvili; Zurab Bukhnikashvili; Lena Makhniashvili; Giorgi Margiani; Giorgi Chiboshvili; Anna Sabo; Giorgi Sanikidze; Eduard Shavadze; Lasha Nanobashvili; Lela Chkhaidze; Vakhtang Nakashidze; Giorgi Nadirashvili; Bezhan Kheladze; Maia Megrelishvili; Gaga Gogochuri; Lasha Khvichia; Beka Muzashvili; Ketevan Chkhubianishvili; Roin Putkaradze; Tornike Baramidze; Mevi Khachidze; Luna Jgerenaia; Malkhaz Pkhaladze; Ioseb Kurdadze; Luka Tsiskarishvili; Tinatini Vashakidze; Nikoloz Tsamalashvili; Beka Akhlouri; Teimuraz Ghoghoberidze; Miranda Jobava; Giorgi Dzavariani; Badri Tkeshelashvili; Vladimer Gverdtsiteli; Nazia Berishvili; Tornike Sirbiladze; Gaga Ediberidze; Otar Pretsuashvili; Lena Mtskerashvili; Tornike Dalakishvili; Gela Gagua; Giorgi Odishelidze; Ketevan Asatiani; Giorgi Gvazava; Giorgi Liubaretsi; Tengiz Tsikarishvili; Maya Charchkhalia; Abesalom Bakhia; Demetre Rogava; George Ambardnishvili; Natela Megrelishvili; Vladimer Talakhadze; Tornike Komladze; Guram Jibladze; Nino Gamkrelidze; Davit Israelian; Nodar Berodze; Akaki Ivanishvili; Natalia Gamkrelidze; Kukuri Baramidze; Alexander Kurashvili; Giorgi Goginashvili; Ana Vakhtangishvili; Tornike Khujadze; Stefane Devdariani; Aluda Arabuli; Medea Tabatadze; Avtandil Megrelishvili; Beka Khojava; Roland Bzikadze; Makvala Tabatadze; Davit Gorokhov; Davit Maisuradze; Badri Kobakhidze; Pati Antidze; Tornike Baghashvili; Giorgi Grigolia; David Vardosanidze; Nino Bendeliani; Guram Kvakhadze; David Lekishvili; Levan Nishnianidze; Nino Chikovani; Giorgi Chachanidze; Vasil Skhirtladze; Levan Makharashvili; Galina Machaidze; Akaki Kachiashvili; Nika Skhulukhia; Tengiz Okujava; Mariam Nadiradze; David Barbakadze; Alexander Zeikidze; Dachi Jachvadze; Iamze Shalamberidze; Lasha Tektumanidze; Giorgi Gokadze; Eva Tsiskarishvili; Giorgi Imedashvili; Giorgi Nadiradze; Davit Kvirkvelia.

The tenth convocation of the Georgian Parliament, according to recently passed changes, will consist of 120 proportional and 30 majoritarian seats (change from 77/73 ratio), while the election threshold will be fixed at 1% of votes. A party that receives less than 40% of votes will be barred from establishing a single-party government.

This post is also available in: ქართული (Georgian) Русский (Russian)