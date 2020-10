Labor Party’s List of MP Candidates

Below is a list of Labor Party’s 170 MP candidates, running in the October 31 parliamentary elections under the party-list, proportional system:

Shalva Natelashvili Giorgi Gugava Mikheil Kumsishvili Tsutskiridze Marine Lasha Chkhartishvili Beka Natelashvili Temur Tsiklauri Nino Metreveli Nikolozi Vardoshvili Tariel Kalandarishvili Samsoni Gugava Leila Gaprindashvili Davit Mamaladze Giorgi gzirishvili Beka Datuashvili Maia Khoperia Giorgi Chitauri Mamuka Khorava Ali Badirov Maia Kheladze Parmeni Buadze Kakha Kverekhadze Amirani Makharoblidze Anzhelina Chavchanidze Kakha Lataria Merabi Chumburidze Mirian Beradze Nino Mazanashvili Koba Chaladze Zaza Sidamonidze Solomon Paturashvili Nino Devsurashvili Besarion Zakariadze Bezhan Natelashvili Giorgi Kochiashvili Dali Karaulashvili Vladimer Martiashvili Besiki Nozadze Vakhtang Aptsiauri Ketevan Gazdeliani Levani Kemertelidze Garegin Parunbegov Iuri giorgobiani Sopiko Gugava Imeda Gugava Shalva Khijakadze Tamazi Jikia Tsisana Chikadze Genadi Tsakhnakia Bakuri Jolokhava Teimuraz Bodaveli Mariami Chavchavadze Giorgi Jimsheleishvili Davit Khositashvili Giorgi Bitsadze Maia Liparidze Gela Bubashvili Zaza Kokiashvili Iosebi Ghvardzelashvili Tea Barbakadze Robert Shalamberidze Nugzar Udzilauri Lasha Kutateladze Nino Kalandia Aluda Arabuli Konstantine Labartkava Giorgi Kakauridze Tea Dombaidi Mirian Sekhniashvili Julieta Uberi Zurab Okriashvili Natela Mosashvili Gela Mumlauri Irma Gvalia Pavle Kalandadzae Nana Bekturashvili Tamaz Sekhniashvili Zurab Dzebisashvili Tsisia Kumsishvili Davit Kvartskhava Eliso Chkhvirkia Lasha Losaberidze Natela Osmanova Davit Sopromadze Venera Verulashvili Nugzari Lomashvili Asmat Omanadze Giorgi Ghvinianidze Rusudan Chirgadze Ivane Ghonghadze Mzia Mushkudiani Gocha Nikoladze Irma Kurashvili Meki Kelbakiani Tinatin Svanidze Dirmishkhan Asatiani Natia Kikvadze Tamar Sharashidze Mariami Shalutashvili Teimuraz Natsvaladze Nato Papidze Guram Babilodze Maia Tavamaishvili Gela Leselidze Venera Khuchua Tamazi Kiladze Sopio Khomeriki Otari Iremadze Zaira Kochlamazashvili Igor Jokhadze Nino Giorgadze Jumber Parekhelashvili Sopio Gogelidze Ialchin Mamedov Tea Aidoghdu Elnur Abdulaev Lia Khidasheli Irakli Alania Nunu Devnozashvili Nugzari Sichinava Venera Kalandarishvili Gia Bibileishvili Tamar Gogoladze Davit Edisherashvili Mzia Veshapidze Leri Iremashvili Sopio Verulashvili Tariel Verulashvili Koberidze Patman Tamaz Gegiasdze Galaktion Surguladze Guram Baghashvili Makvala Kavatradze Anton Koripadze Malkhazi Kavtaradze Marine Merabiani Giorgi Gigauri Akaki Kusikashvili Eliso Khutsurauli Zurabi mamulashvili Ioseb Mamulashvili Otari Karseladze Naira Tsakhnakia Nika Sepashvili Ivane Zhamutashvili Tamazi Iobashvili Lia Shamugia Vladimer Asanashvili Zaza Burkiashvili Malkhaz Bodaveli Maka Malichava Zaza Doinjashvili Givi Pitashvili Zviadi Meskhishvili Nona Kupreishvili Giorgi Kupreishvili Ramazi Sajaia Davit Dolbaia Elene Bakhia Zviadi Kutsia Badri Adamia Paata Sichinava Shorena Kvaratskhelia Titiko Kvaratskhelia Gurami Tsakhnakia Borisi Gabedava Manana Medulashvili Erekle Eremadze Soso Chaligava Nana Somkhishvili

The tenth convocation of the Georgian Parliament, according to recently passed changes, will consist of 120 proportional and 30 majoritarian seats (change from 77/73 ratio), while the election threshold will be fixed at 1% of votes. A party that receives less than 40% of votes will be barred from establishing a single-party government.

