Georgian Dream Unveils Proportional-Party List

On October 1, the governing Georgian Dream (GD) party presented 150 candidate MPs from its party list, who will be contesting in a proportional system in the October 31 parliamentary elections.

Irakli Kobakhidze, Executive Secretary and Head of GD Election Headquarters, presented the party list at the Central Election Commission.

Below is the list of the 150 candidate MPs from GD’s party list:

Giorgi Gakharia, the incumbent PM Archil Talakvadze, incumbent Parliament Chairperson Irakli Kobakhidze, incumbent MP Tea Tsulukiani, GD’s long-serving Justice Minister Mamuka Mdinaradze, incumbent MP Kakha Kuchava, incumbent MP Giorgi Kakhiani, incumbent MP Mariam Kvrivishvili Mikheil Sarjveladze Maia Bitadze Mikheil Daushvili Giorgi Amilakhvari Viktor Sanikidze Maka Bochorishvili Shalva Papuashvili Davit Kacharava Nikoloz Samkharadze Giorgi Khelashvili Mariam Lashkhi Beka Davituliani Anri Okhanashvili, incumbent MP Dimitri Khundadze, incumbent MP Dimitri Samkharadze, incumbent MP Nino Tsilosani, incumbent MP Irakli Kovzanadze, incumbent MP Irakli Beraia, incumbent MP Irakli Sesiashvili, incumbent MP Eka Sepashvili Rati Ionatamishvili, incumbent MP Guram Macharashvili, incumbent MP Davit Matikashvili, incumbent MP Eliso Bolkvadze, pianist Lado Kakhadze, incumbent MP Irakli Mezurnishvili, incumbent MP Savalan Mirzoev, incumbent MP Rima Beradze Sumbat Kyureghian Aleko Tabatadze Aluda Ghudushauri Irma Zavradashvili Irakli Zarkua Givi Mikanadze Beka Liluashvili Keti Dumbadze Lekso Dalakishvili ​​Levan Karumidze Irakli Medzmariashvili Khatia Tsilosani Vladimer Chachibaia, former Chief of Defense Forces Isko Daseni, incumbent MP Victor Japaridze, incumbent MP Maia Menagarishvili Edisher Toloraia, incumbent MP Goderdzi Chankseliani, incumbent MP Elguja Gotsiridze, incumbent MP Anna Buchukuri Gia Benashvili, incumbent MP Dachi Beraia, incumbent MP Shota Khabareli, incumbent MP Tamar Taliashvili Levan Mgaloblishvili, incumbent MP Gela Samkharauli, incumbent MP Gia Tsagareishvili Nino Iobashvili Giorgi Chakvetadze Tengiz Sharmanashvili Tornike Cheishvili Baia Kvitsiani Merab Kvaraia, incumbent MP Irakli Kirtskhalia Giorgi Barvenishvili Genrieta Tsitsava Imeda Nikuradze Levan Machavariani Archil Gorduladze Salome Kurasbediani Giorgi Shinjikashvili Shalva Kiknavelidze, incumbent MP Sulkhan Makhatadze, incumbent MP Salome Jinjolava Jumber Izoria, incumbent MP Luka Kankava Temur Gotsiridze, incumbent MP Ketevan Charkviani Zurab Khachidze, incumbent MP Davit Turkia Nika Tkemaladze Natia Modebadze Tornike Pkhakadze Abel Abesadze Zurab Iashvili Mariam Kakichashvili Koba Samkharadze Giorgi Khavtasi Mikheil Topuria Mariam Lomidze Davit Kacharava Vladimir Kortua Gia Telia Mariam Nasuashvili Koba Dundua Benedict Gegechkori Gaga Darbaidze Ana Tevdoradze Grigol Dalakishvili Sergi Mushkudiani Joni Beruashvili Nino Latsabidze Nika Tinikashvili Irakli Surmava Gia Chkheidze Keti Abaishvili Beka Odisharia, incumbent MP Nodar Turdzeladze Davit Sergeenko Maiko Khardziani Kakha Kakhishvili Sozar Subari Giorgi (Gia) Volski Natia Telia Mikheil Kavelashvili, incumbent MP Levan Kobiashvili Davit Songhulashvili, incumbent MP Nino Kardava Irakli Kadagishvili Shalva Kereselidze Zaur Dargali Mariam Tevzadze Gogi Meshveliani, incumbent MP Giorgi Khojevanishvili Zaal Dugladze Nino Janiashvili Anton Obolashvili Samvel Manukyan, incumbent MP Gocha Enukidze, incumbent MP Nino Gigineishvili Paata Kvizhinadze, incumbent MP Bezhan Tsakadze Givi Chichinadze, incumbent MP Khatia Urigashvili Zaza Lominadze Vasil Chigogidze Aleksandre Motserelia Aleksandra Khorguashvili Irakli Khakhubia, incumbent MP Irakli Chikovani Resan Kontselidze Ana Mikautadze Zaal Mikeladze Anzor Bolkvadze

The tenth convocation of the Georgian Parliament, according to recently passed changes, will consist of 120 proportional and 30 majoritarian seats (change from 77/73 ratio), while the election threshold will be fixed at 1% of votes. A party that receives less than 40% of votes will be barred from establishing a single-party government.

