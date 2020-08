Lelo for Georgia Presents Majoritarian Candidates

On August 12, Lelo for Georgia – party established by TBC Bank founders Mamuka Khazaradze and Badri Japaridze – presented 25 majoritarian candidates for newly redrawn single-mandate constituencies.

In the capital city of Tbilisi

Saba Buadze for Mtatsminda-Krtsanisi

MP Levan Koberidze for Vake

Badri Japaridze for Saburtalo

Levan Samushia for Didube-Chughureti district

Pikria Chikhradze for Samgori

Gigla Mikautadze for Gldani

Nikoloz Cherkezishvili for Nadzaladevi

Lana Galdava for Isani

In Western Georgian Constituencies

Ana Natsvlishvili for Kutaisi

Tornike Artkmeladze for Tskaltubo, Khoni and Vani

Ana Bibilashvili Zestaponi, Tetjola, Tkibuli and Bagdati

Ani Mirotadze for Chiatura, Sachkhere and Kharagauli

Irakli Kupradze for Batumi

Paata Tsivadze for Kobuleti

Jambul Khozrevanidze for Khelvachauri, Keda, Shuakhevi and Khulo

Giorgi Sioridze for Ozurgeti, Lanchkhuti and Chokhatauri

Alexandre Akhvlediani for Zugdidi

Giorgi Baramia for Poti and Senaki

Soso Liparteliani – Ambrolauri, Oni, Lechkhumi, Lentekhi and Mestia

In Eastern Georgian Constituencies

Kakha Kozhoridze for Khashuri and Kareli

Papuna Koberidze for Gori and Kaspi

Soso Vakhtangashvili for Mtskheta, Dusheti, Tianeti and Kazbegi

Grigol Gegelia for Rustavi and Gardabani

Murad Muradov for Marneuli and Gardabani

Eka Kvlividze for Gurjaani, Sagarejo, Dedoplitskaro

The party did not name candidates in the five constituencies:

Bolnisi, Dmanisi, Tetritskaro and Tsalka;

Akhaltsikhe, Borjomi, Adigeni and Aspindza;

Akhalkalaki and Ninotsminda;

Telavi, Akhmeta, Kvareli and Lagodekhi;

Tsalenjikha, Chkhorotsku, Martvili and Abasha.

More to follow

