Партия «Лело за Грузию» представила кандидатов в мажоритарные депутаты

Партия «Лело за Грузию», созданная основателями TBC банка Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, 12 августа 25 одномандатных округах представила кандидатов мажоритарные депутаты к предстоящим осенью этого года парламентским выборам.

В тбилисских избирательных округах будут баллотироваться:

Саба Буадзе — Мтацминда-Крцаниси

Депутат Леван Коберидзе — Ваке

Бадри Джапаридзе — Сабуртало

Леван Самушия — Дидубе-Чугурети

Пикрия Чихрадзе — Самгори

Гигла Микаутадзе — Глдани

Николоз Черкезишвили — Надзаладеви

Лана Галдава — Исани

В округах Западной Грузии:

Ана Нацвлишвили — Кутаиси

Торнике Арткмеладзе — Цхалтубо, Хони и Вани

Ана Бибилашвили — Зестафони, Терджола, Ткибули и Багдати

Ани Миротадзе — Чиатура, Сачхере и Харагаули

Ираклий Купрадзе — Батуми

Паата Цивадзе — Кобулети

Джамбул Хозреванидзе — Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло

Георгий Сиоридзе — Озургети, Ланчхути и Чохатаури

Александр Ахвледиани — Зугдиди

Георгий Барамия — Поти и Сенаки

Сосо Липартелиани — Амбролаури, Они, Лечхуми, Лентехи ​​и Местиа

В округах Восточной Грузии:

Каха Кожоридзе — Хашури и Карели

Папуна Коберидзе — Гори и Каспи

Сосо Вахтангашвили — Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги

Григол Гегелия — Рустави и Гардабани

Мурад Мурадов — Марнеули и Гардабани

Эка Квливидзе — Гурджаани, Сагареджо и Дедоплисцкаро

Партия не представила кандидатов по пяти одномандатным округам:

Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка

Ахалцихе, Боржоми, Адигени и Аспиндза

Ахалкалаки и Ниноцминда

Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи

Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша

Выступая на мероприятии, один из основателей и лидеров партии Мамука Хазарадзе подверг критике власти Грузинской мечты за «воцарившиеся коррупцию и непотизм» в стране, а также за несправедливость, заявив, что «система разложилась и прогнила».

Он также подчеркнул, что «Лело» — это новая политическая сила, которая начинает свой ход к победе на выборах с «холодным разумом и конкретной программой». По его словам, «Лело» сможет «объединить всех и построить сильное государство».

««Лело» — это сила, которая создаст прочный хребет экономики, сотни тысяч рабочих мест и раз и на всегда сделает все семьи в Грузии сильными, создаст сильный средний класс, принесет миллиарды инвестиций в Грузию, поставит на ноги малый и средний бизнес, проложит путь для инноваций и новых технологий». — сказал Мамука Хазарадзе.

Он также пообещал реформировать «уродливую» систему образования и здравоохранения, а также правосудия и подчеркнул, что «Лело» в Грузии «укоренит верховенство закона».

«(«Лело») построит порт Анаклия и город Анаклия и превратит страну в логистический транспортный узел, экономический, финансовый, культурный и научный центр… Мы превратим Грузию в центр притяжения в регионе», — добавил Хазарадзе.

Еще один лидер «Лело» Бадри Джапаридзе также акцентировал внимание на существующем в стране непотизме и экономическом кризисе и пообещал «вывести Грузию из кризиса» и «создать благополучие» вместе со стратегическими партнерами.

««Лело» построит новую Грузию вместе с гражданами Грузии, где фальсификация будет недопустимой, а человеческое достоинство будут уважать», — сказал Джапаридзе, подчеркнув, что в октябре «мы должны окончательно закрепить наш европейский выбор».

«Мы должны продемонстрировать всем, что в этой стране живут свободолюбивые, трудолюбивые европейцы», — заявил он собравшимся.

