Партия «Лело за Грузию» представила кандидатов в мажоритарные депутаты
Партия «Лело за Грузию», созданная основателями TBC банка Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, 12 августа 25 одномандатных округах представила кандидатов мажоритарные депутаты к предстоящим осенью этого года парламентским выборам.
В тбилисских избирательных округах будут баллотироваться:
- Саба Буадзе — Мтацминда-Крцаниси
- Депутат Леван Коберидзе — Ваке
- Бадри Джапаридзе — Сабуртало
- Леван Самушия — Дидубе-Чугурети
- Пикрия Чихрадзе — Самгори
- Гигла Микаутадзе — Глдани
- Николоз Черкезишвили — Надзаладеви
- Лана Галдава — Исани
В округах Западной Грузии:
- Ана Нацвлишвили — Кутаиси
- Торнике Арткмеладзе — Цхалтубо, Хони и Вани
- Ана Бибилашвили — Зестафони, Терджола, Ткибули и Багдати
- Ани Миротадзе — Чиатура, Сачхере и Харагаули
- Ираклий Купрадзе — Батуми
- Паата Цивадзе — Кобулети
- Джамбул Хозреванидзе — Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло
- Георгий Сиоридзе — Озургети, Ланчхути и Чохатаури
- Александр Ахвледиани — Зугдиди
- Георгий Барамия — Поти и Сенаки
- Сосо Липартелиани — Амбролаури, Они, Лечхуми, Лентехи и Местиа
В округах Восточной Грузии:
- Каха Кожоридзе — Хашури и Карели
- Папуна Коберидзе — Гори и Каспи
- Сосо Вахтангашвили — Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги
- Григол Гегелия — Рустави и Гардабани
- Мурад Мурадов — Марнеули и Гардабани
- Эка Квливидзе — Гурджаани, Сагареджо и Дедоплисцкаро
Партия не представила кандидатов по пяти одномандатным округам:
- Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка
- Ахалцихе, Боржоми, Адигени и Аспиндза
- Ахалкалаки и Ниноцминда
- Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи
- Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша
Выступая на мероприятии, один из основателей и лидеров партии Мамука Хазарадзе подверг критике власти Грузинской мечты за «воцарившиеся коррупцию и непотизм» в стране, а также за несправедливость, заявив, что «система разложилась и прогнила».
Он также подчеркнул, что «Лело» — это новая политическая сила, которая начинает свой ход к победе на выборах с «холодным разумом и конкретной программой». По его словам, «Лело» сможет «объединить всех и построить сильное государство».
««Лело» — это сила, которая создаст прочный хребет экономики, сотни тысяч рабочих мест и раз и на всегда сделает все семьи в Грузии сильными, создаст сильный средний класс, принесет миллиарды инвестиций в Грузию, поставит на ноги малый и средний бизнес, проложит путь для инноваций и новых технологий». — сказал Мамука Хазарадзе.
Он также пообещал реформировать «уродливую» систему образования и здравоохранения, а также правосудия и подчеркнул, что «Лело» в Грузии «укоренит верховенство закона».
«(«Лело») построит порт Анаклия и город Анаклия и превратит страну в логистический транспортный узел, экономический, финансовый, культурный и научный центр… Мы превратим Грузию в центр притяжения в регионе», — добавил Хазарадзе.
Еще один лидер «Лело» Бадри Джапаридзе также акцентировал внимание на существующем в стране непотизме и экономическом кризисе и пообещал «вывести Грузию из кризиса» и «создать благополучие» вместе со стратегическими партнерами.
««Лело» построит новую Грузию вместе с гражданами Грузии, где фальсификация будет недопустимой, а человеческое достоинство будут уважать», — сказал Джапаридзе, подчеркнув, что в октябре «мы должны окончательно закрепить наш европейский выбор».
«Мы должны продемонстрировать всем, что в этой стране живут свободолюбивые, трудолюбивые европейцы», — заявил он собравшимся.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)