Представление кандидатов в мажоритарные депутаты партией «Лело за Грузию» в Мцхета, 12 августа, 2020 г. Фото: кадр из прямой трансляции со страницы партии «Лело за Грузию» в Facebook
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Партия «Лело за Грузию» представила кандидатов в мажоритарные депутаты

12/08/2020 - 21:10
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Партия «Лело за Грузию», созданная основателями TBC банка Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, 12 августа 25 одномандатных округах представила кандидатов мажоритарные депутаты к предстоящим осенью этого года парламентским выборам.

В тбилисских избирательных округах будут баллотироваться:

  • Саба Буадзе — Мтацминда-Крцаниси
  • Депутат Леван Коберидзе — Ваке
  • Бадри Джапаридзе — Сабуртало
  • Леван Самушия — Дидубе-Чугурети
  • Пикрия Чихрадзе — Самгори
  • Гигла Микаутадзе — Глдани
  • Николоз Черкезишвили — Надзаладеви
  • Лана Галдава — Исани

В округах Западной Грузии:

  • Ана Нацвлишвили — Кутаиси
  • Торнике Арткмеладзе — Цхалтубо, Хони и Вани
  • Ана Бибилашвили — Зестафони, Терджола, Ткибули и Багдати
  • Ани Миротадзе — Чиатура, Сачхере и Харагаули
  • Ираклий Купрадзе — Батуми
  • Паата Цивадзе — Кобулети
  • Джамбул Хозреванидзе — Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло
  • Георгий Сиоридзе — Озургети, Ланчхути и Чохатаури
  • Александр Ахвледиани — Зугдиди
  • Георгий Барамия — Поти и Сенаки
  • Сосо Липартелиани — Амбролаури, Они, Лечхуми, Лентехи ​​и Местиа

В округах Восточной Грузии:

  • Каха Кожоридзе — Хашури и Карели
  • Папуна Коберидзе — Гори и Каспи
  • Сосо Вахтангашвили — Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги
  • Григол Гегелия — Рустави и Гардабани
  • Мурад Мурадов — Марнеули и Гардабани
  • Эка Квливидзе — Гурджаани, Сагареджо и Дедоплисцкаро

Партия не представила кандидатов по пяти одномандатным округам:

  • Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка
  • Ахалцихе, Боржоми, Адигени и Аспиндза
  • Ахалкалаки и Ниноцминда
  • Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи
  • Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили и Абаша

Выступая на мероприятии, один из основателей и лидеров партии Мамука Хазарадзе подверг критике власти Грузинской мечты за «воцарившиеся коррупцию и непотизм» в стране, а также за несправедливость, заявив, что «система разложилась и прогнила».

Он также подчеркнул, что «Лело» — это новая политическая сила, которая начинает свой ход к победе на выборах с «холодным разумом и конкретной программой». По его словам, «Лело» сможет «объединить всех и построить сильное государство».

««Лело» — это сила, которая создаст прочный хребет экономики, сотни тысяч рабочих мест и раз и на всегда сделает все семьи в Грузии сильными, создаст сильный средний класс, принесет миллиарды инвестиций в Грузию, поставит на ноги малый и средний бизнес, проложит путь для инноваций и новых технологий». — сказал Мамука Хазарадзе.

Он также пообещал реформировать «уродливую» систему образования и здравоохранения, а также правосудия и подчеркнул, что «Лело» в Грузии «укоренит верховенство закона».

«(«Лело») построит порт Анаклия и город Анаклия и превратит страну в логистический транспортный узел, экономический, финансовый, культурный и научный центр… Мы превратим Грузию в центр притяжения в регионе», — добавил Хазарадзе.

Еще один лидер «Лело» Бадри Джапаридзе также акцентировал внимание на существующем в стране непотизме и экономическом кризисе и пообещал «вывести Грузию из кризиса» и «создать благополучие» вместе со стратегическими партнерами.

««Лело» построит новую Грузию вместе с гражданами Грузии, где фальсификация будет недопустимой, а человеческое достоинство будут уважать», — сказал Джапаридзе, подчеркнув, что в октябре «мы должны окончательно закрепить наш европейский выбор».

«Мы должны продемонстрировать всем, что в этой стране живут свободолюбивые, трудолюбивые европейцы», — заявил он собравшимся.

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