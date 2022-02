НПО оценивают выполнение Соглашения от 19 апреля

НПО Фонд «Открытое общество», Международная прозрачность — Грузия, Международное общество за справедливые выборы и демократию и Демократическая инициатива Грузии в совместном документе, опубликованном 9 февраля, оценили Соглашение между правящей командой и оппозицией от 19 апреля. Примечательно, что правящая партия в одностороннем порядке вышла из соглашения в июле прошлого года, заявив, что оно «аннулировано».

Верховенство закона и реформа судебной системы

НПО Фонд «Открытое общество», которая работала над разделом Верховенства закона и реформы судебной системы, заявила, что правящая партия отказывается выполнять свои обязательства и что решения по вопросам верховенства закона и судебной реформы принимаются «за закрытыми дверями».

По заявлению организации, Парламент не одобрил «амбициозную реформу судебной системы». По данным Фонда «Открытое общество», Грузинская мечта внесла поправки в Закон об общих судах только до подписания соглашения и без участия оппозиции и гражданского общества.

Кроме того, по оценке организации, не была проведена оценка эффективности третьей и четвертой волн судебной реформы, что также было предусмотрено в документе.

В то же время Фонд «Открытое общество» заявляет, что Парламент не учел рекомендацию отложить назначение судей в Верховный суд до проведения кардинальных реформ в судебной системе. В июле прошлого года депутаты Грузинской мечты утвердили 6 судей Верховного суда.

Согласно документу, за отчетный период Парламент не принял закон, регулирующий назначение судей в суды первой и второй инстанции, улучшил бы отбор судей Высшим советом юстиции на основе заслуг и прозрачность процесса. Также Высший совет юстиции не был реформирован в соответствии с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии.

Кроме того, Парламент еще не принял закон, устанавливающий правила принятия судебных решений. По заявлению организации, законопроект в этом направлении содержит ряд проблемных норм, которые «противоречат целям прозрачности и подотчетности».

По заявлению Фонда «Открытое общество», система прокуратуры «остается политически мотивированным закрытым ведомством». По мнению организации, «у правящей власти нет воли к деполитизации правоохранительной системы», поскольку она отклонила предложение об избрании генпрокурора 3/5 голосов полного состава Парламента.

Избирательная реформа

В разделе, подготовленном ISFED, который касается избирательной реформы, говорится, что положения, в соответствии с которыми парламентские выборы следующие два раза будут проведены полностью по пропорциональной системе и с 2-процентным барьером, а также количество депутатов, необходимое для формирования парламентской фракции, будет сокращено с семи до четырех, частично выполнены. Принятые конституционные поправки урегулировали только первый вопрос.

Что касается поправок в Избирательный кодекс, организация отметила, что депутаты выполнили свои обязательства по увеличению доли пропорциональных мест в муниципальных сакребуло, а также по снижению порога для местных выборов, избранию председателя и профессиональных членов ЦИК 2/3 голосов полного состава Парламента и определению критериев для повторного пересчета голосов.

При этом, по заявлению организации, частично реализовано положение, которое позволяет всем девяти партиям, преодолевшим 1-процентный барьер на парламентских выборах 2020 года, представить члена ЦИК.

ISFED отмечает, что изменения позволили представить члена ЦИК Европейским социалистам, в которую входят бывшие члены Альянса патриотов несмотря на то, что партия социалистов не участвовала в парламентских выборах.

В организации подчеркнули, что положение об увеличении числа профессиональных членов в нижестоящих избирательных комиссиях также было выполнено частично.

ISFED также заявила, что частично выполнено обязательство, которое предусматривало пересмотр спорного законопроекта о прекращении финансирования партий, находящихся в режиме бойкота. Согласно поправке в законодательство, партия теряет право на получение финансирования из Государственного бюджета, если половина или более половины избранных в Парламент Грузии членов партии досрочно были лишены депутатских полномочий, и если более половины ее депутатов не присутствовали более чем на половине пленарных заседаний.

Перераспределение власти в Парламенте

Что касается части доклада о распределении власти в Парламенте, которая была подготовлена «Международной прозрачностью – Грузия», организация установила, что ни одно из положений Соглашения от 19 апреля о распределении власти в Парламенте не выполнено.

В частности, организация отметила, что не было предпринято никаких шагов для того, чтобы депутаты Парламента от оппозиционных партий возглавили бы пять комитетов, два из которых будут выбраны из следующего списка: Комитет по процессуальным вопросам и правилам; Комитет по правовым вопросам; Комитет по правам человека и гражданской интеграции; Комитет по бюджету и финансам и Комитет по иностранным делам.

В то же время в докладе говорится, что депутаты от оппозиционных партий не заняли ни одной должности председателя парламентской делегации в парламентских делегациях, которые представляют Грузию на следующих международных форумах: Парламентская ассамблея Евронест, комитет парламентской ассоциация ЕС-Грузия, ПАСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Согласно документу, формат «Диалога Жана Монне» с Европарламентом не был создан и не была введена «инклюзивная формула» распределения парламентских должностей.

Реагирование на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие

Демократическая инициатива Грузии заявила, что запись в соглашении о реагировании на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие, частично выполнена.

По заявлению организации, освобождены «политзаключенные» — председатель Единого национального движения Ника Мелия и один из акционеров телекомпании «Мтавари архи» Георгий Руруа.

По заявлению Демократической инициативы, несмотря на то, что Грузинская мечта приняла закон об амнистии по событиям 20-21 июня 2019 года, правящая партия и оппозиция не смогли прийти к консенсусу по этому вопросу.

