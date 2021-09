США: реформа правосудия имеет решающее значение для европейской интеграции Грузии

По заявлению Посольства США в Грузии от 7 сентября, то что вчера Парламент Грузии провалил поправку к Конституции, которая была направлена на введение правила избрания генерального прокурора большинством в 3/5 голосов в соответствии с Соглашением от 19 апреля, является «еще одной упущенной возможностью для Грузии иметь независимую, прозрачную и непредвзятую систему правосудия».

Посольство напомнило Парламенту Грузии, и, в частности, правящей Грузинской мечте, что предлагаемые изменения были рекомендованы Венецианской комиссией в докладе, который был запрошен от нее самим Парламентом.

Согласно заявлению, также важно, что все партии, подписавшие Соглашение 19 апреля, в том числе Грузинская мечта, взяли на себя обязательство принять это изменение, чтобы повысить доверие к генеральному прокурору и освободить его от политического влияния.

В посольстве отметили, что отказ Грузинской мечты поддержать эти изменения противоречит воле партии, выраженной 28 июля, реформировать систему правосудия и принять поправки к Конституции в соответствии с Соглашением от 19 апреля, несмотря на ее выход из этого соглашения.

«Это еще одно невыполненное обещание правящей партии провести столь необходимые реформы в системе правосудия, которые обещали принять сами лидеры Грузинской мечты и оппозиционной партии по своей воле», — добавили в посольстве.

По заявлению Посольства США, «народ Грузии заслуживает беспристрастной, независимой судебной системы, которая не будет использоваться в политических целях». «Квалифицированный персонал прокуратуры и судебной системы в целом должен иметь право соблюдать закон без политического давления», — заявили в посольстве, добавив: «поправка к Конституции, которая произвела бы реформу процесса назначения главного прокурора, была бы важным шагом на пути к этой цели».

В то же время, согласно заявлению, реформа системы правосудия, согласованная между правящей партией и оппозиционными партиями, «особенно важна для европейской интеграции Грузии».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)