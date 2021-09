Парламент Грузии принял закон об амнистии в связи с событиями 19-21 июня 2019 г.

Парламент Грузии 7 сентября принял в третьем чтении законопроект, который предусматривает амнистию участников акций протеста, проходивших 19-21 июня 2019 года в Тбилиси, а также сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне акций протеста.

Закон об амнистии, который был предусмотрен в соглашении, достигнутом между правящей командой и оппозицией 19 апреля этого года с целью разрешения политического кризиса в стране, распространяется на все виды преступлений, совершенных, запланированных и попытках совершить, за исключением преступлений, которые касаются тяжких телесных повреждений, пыток, угроз пытками или бесчеловечного обращения. Он также касается любых завершенных, текущих или возможных будущих расследований, а те, которых касается амнистия, имеют право отказаться от нее.

Несмотря на то, что Грузинская мечта 28 июля вышла из Соглашения от 19 апреля, депутаты правящей партии все равно поддержали закон 79 голосами против 15.

Законопроект, который изначально был направлен на освобождение из заключения лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия, задержанного в связи с июньскими событиями, не получил поддержки оппозиции, поскольку амнистия распространялась и на сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в разгоне демонстрантов.

Большая часть оппозиции ранее также протестовала против обещание, что лица, к которым применяется закон, будут иметь право отказаться от амнистии. Оппоненты властей считали, что это условие было направлено против Мелия, который критиковал законодательную инициативу. Наконец, председатель ЕНД был освобожден из заключения под залог, внесенный Евросоюзом в мае.

За законодательной инициативой последовала акция протеста группы людей, пострадавших от разгона антиоккупационной акции протеста 20-21 июня, но безуспешно.

