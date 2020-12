Грузинская мечта зарегистрировала законопроект о прекращении финансирования партий за бойкот Парламента

Исполнительный секретарь Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе на брифинге 17 декабря рассказал о законопроекте, зарегистрированном партией вчера в Парламенте, который предусматривает прекращение или приостановление государственного финансирования партий, бойкотирующих работу Парламента.

По заявлению Кобахидзе, законопроект направлен против «парламентского саботажа», и после внесения изменений партиям, которые не полностью освоят депутатские мандаты или депутаты, избранные по их выдвижению, будут пропускать заседания по «неуважительным причинам», государственное финансирование будет прекращено или приостановлено на один год.

Кобахидзе отметил, что «парламентский саботаж» — это действие против государства и его демократических институтов, которое требует «соответствующего правового реагирования». Он также подчеркнул, что законопроект будет одобрен Парламентом, где представлены только депутаты Грузинской мечты, до конца следующей недели.

Кобахидзе также заявил, что согласно поправке в «Избирательный кодекс», эти же партии не смогут пользоваться бесплатным эфирным временем. В то же время, согласно запланированным изменениям в Регламент Парламента, тем депутатам, которые не посещают ни одно из пленарных заседаний в течение месяца, зарплаты будут аннулированы.

Кобахидзе также подчеркнул, что по инициированным изменениям, избирательная регистрация партии будет аннулирована, если хотя бы один из ее лидеров, участвовавших в предвыборной агитации, «не удовлетворяет какому-либо цензу, установленному Конституцией для реализации активного избирательного права». Изменение с большой вероятностью будет направлена против партии Единое национальное движение, лидер которой Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и принимал активное участие в избирательной кампании из Украины.

Комментарии оппозиции

Одна из лидеров Единого национального движения Хатия Деканоидзе откликнулась на изменения, инициированные Грузинской мечтой, и заявила, что партию не запугают «угрозы, шантаж и предупреждения» со стороны Грузинской мечты. «Я уверена, что реакция послов, в том числе наших партнеров, будет очень строгой», — добавила она.

Гиги Угулава, один из лидеров Европейской Грузии назвал инициативу правящей команды «позорной» и подчеркнул, что она является «неконституционной».

Председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили, который отказался от депутатского мандата, потребовал приостановить все переговоры до тех пор, пока «Евросоюз и Соединенные Штаты не осудят установление путинистской диктатуры в нашей стране».

Еще 9 декабря, за два дня до первого пленарного заседания Парламента, Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что партии, которые не войдут в Парламент, не смогут получать государственное финансирование и другие льготы. За этим заявлением Кобахидзе тогда последовал перенос пятого раунда переговоров между правящей командой и оппозицией.

Восемь оппозиционных партий, которые на парламентских выборах 31 октября преодолели 1%-й барьер, заявили, что выборы были сфальсифицированы. Они не признают результатов выборов и бойкотируют новый Парламент. Оппозиционные партии требуют проведения новых выборов, отставки председателя ЦИК Тамар Жвания и освобождения «политических заключенных».

Избирательный блок ЕНД – Сила в единстве, а также партии Европейская Грузия, Лело, Стратегия Агмашенебели и Лейбористская партия уже обратились в Центральную избирательную комиссию с заявлениями об аннулировании своих партийных списков. Некоторые из них также написали заявления об отказе от депутатских мандатов. Альянс патриотов, Граждане и Гирчи в ЦИК пока не обращались. В заседаниях Парламента они также не участвуют. Последние два из них, если будет достигнута договоренность между оппозицией и правящей командой, прекратят бойкот.

Несмотря на бойкот, большинство партий не отказались от государственного финансирования. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии от 11 декабря, всего 12 политических партий получили государственное финансирование. Из них — 5,1 миллиона лари Грузинская мечта; 2,2 миллиона лари – Единое национальное движение; 1,1 миллиона лари — Европейская Грузия; 1 миллион лари — Альянс патриотов; 940 000 лари – Стратегия Агмашенебели; 803 000 лари — Лело; 460 000 лари — Европейские демократы; 240 000 лари – Государство ради народа; 204 тысячи лари – Республиканская партия; 290 000 лари — Лейбористская партия; 104 000 лари — Закон и право; 12 000 лари — Прогресс и свобода. Гирчи и Граждане отказались от государственного финансирования.

