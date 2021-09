Парламент в первом чтении поддержал конституционные поправки

Парламент Грузии в первом чтении 126 голосами поддержал проект закона о поправках к Конституции, которые были предусмотрены Соглашением от 19 апреля между правящей партией и оппозицией, однако новое правило избрания генерального прокурора, которое также было обговорено в том же соглашении, не попало на голосование.

В случае окончательного утверждения закон установит избирательный порог в 2% для следующих двух парламентских выборов, которые пройдут на пропорциональной основе. Изменения также включают сокращение количества депутатов, необходимого для формирования парламентской фракции, с семи до четырех депутатов.

Грузинская мечта вчера отозвала свое предварительное согласие на изменение правил избрания генерального прокурора. По условиям Соглашения от 19 апреля, из которого Грузинская мечта вышла в июле, в случае принятия новых правил, Парламент будет вправе принять решение о назначении генерального прокурора квалифицированным большинством, в 3/5 голосов от общего числа депутатов. Принятие решения по данному вопросу простым большинством (76 голосов) было бы возможным только в случае провала первых двух попыток избрания генерального прокурора.

Прокурор, избранный простым большинством голосов, сможет работать на должности только один год вместо установленных шести лет. Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе, который ранее называл эту запись «абсурдной», сказал сегодня, что это правило все равно позволяло большинству выбирать предпочтительного кандидата и что краткосрочное назначение отрицательно повлияет на степень независимости прокурора.

Несмотря на резкую критику об изъятии записи об изменении правил избрания прокурора, большинство оппозиционных партий поддержали проект конституционных поправок. «(Представители Грузинской мечты) не оставили нам выбора, кроме как согласиться на изъятие этого изменения, но тем самым мы отказываемся от реформы правосудия», — сказал представитель партии «Лело» Бадри Джапаридзе.

Иную позицию высказал член партии «Граждане», вице-спикер Парламента Леван Иоселиани. По его мнению, такие «квазидемократические модели» не следует прописывать в Конституции, потому что «в итоге это дает более тяжелый результат». «Мы получим генерального прокурора, который в течение года будет покорным, пытаться доказать свою верность правящей партии и предпримет более тяжкие шаги, чем существующий».

Перед началом пленарного заседания Парламента неправительственная организация «Индекс демократии» назвала изъятие этого положения попыткой правящей партии сохранить «полный контроль» над процессом назначения прокурора и призвала Грузинскую мечту поддержать правила избрания генерального прокурора, основанные на консенсусе.

