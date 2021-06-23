Флаги США и Грузии, Фото: georgiaembassyusa.org
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Посольство США: Соглашение от 19 апреля предусматривает приостановление назначения судей

23/06/2021 - 20:15
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Посольство США в Грузии написало сегодня в Твиттере, что с подписанием Соглашения 19 апреля правящая партия и оппозиция договорились о приостановлении процесса назначения судей, а также о проведении «всеобъемлющей и инклюзивной судебной реформы», включая принятие «нового законодательства о кандидатах в судьи Верховного суда».

Посольство также опубликовало отрывок из соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС, где разделы, посвященные судебной реформе и назначениям, отмечены желтым цветом.

Фото: с Twitter Посольства США

Заявлению посольства в Твиттере предшествовал брифинг председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, который заявил, что Парламент не будет приостанавливать процесс назначения судей в Верховный суд, поскольку законодательные изменения, касающиеся судебной системы, уже были приняты правящей партией до заключения Соглашения от 19 апреля.

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23/06/2021 - 20:15
2 1 minute read

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