Посольство США: Соглашение от 19 апреля предусматривает приостановление назначения судей
Посольство США в Грузии написало сегодня в Твиттере, что с подписанием Соглашения 19 апреля правящая партия и оппозиция договорились о приостановлении процесса назначения судей, а также о проведении «всеобъемлющей и инклюзивной судебной реформы», включая принятие «нового законодательства о кандидатах в судьи Верховного суда».
Посольство также опубликовало отрывок из соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС, где разделы, посвященные судебной реформе и назначениям, отмечены желтым цветом.
Заявлению посольства в Твиттере предшествовал брифинг председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, который заявил, что Парламент не будет приостанавливать процесс назначения судей в Верховный суд, поскольку законодательные изменения, касающиеся судебной системы, уже были приняты правящей партией до заключения Соглашения от 19 апреля.
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