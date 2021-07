ЕС заявляет, что назначения судей противоречат Соглашению от 19 апреля

В заявлении пресс-спикера Службы внешних связей ЕС Питера Стано говорится, что назначение шести судей Верховного суда в Грузии 12 июля «противоречит ключевым положениям Соглашения от 19 апреля». Согласно которым, текущие назначения должны были быть приостановлены, в полной мере должны были быть выполнены все рекомендации Венецианской комиссии и в целом, должна была быть расширена независимость, подотчетность и качество системы правосудия в широкомасштабном, инклюзивном процессе реформы, разработанной с участием всех партий.

Он отметил, что последние назначения могут «негативно повлиять» на выделение второго транша макрофинансовой помощи Грузии в рамках текущей программы ЕС, поскольку пересмотр процесса отбора судей перед их назначением является «согласованным предварительным условием» в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

«ЕС открыт для дальнейших переговоров на высшем уровне, чтобы рассмотреть реформу судебной системы и последующие за этими событиями действия, особенно в контексте Соглашения от 19 апреля и решений о макрофинансовой помощи ЕС Грузии», — говорится в заявлении.

Стано также заявил, что голосование для правительства Грузии является «упущенной возможностью заявить о своей приверженности подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы». В заявлении также говорится, что эти события содержат угрозу для независимости судебной системы и общественного доверия. Несмотря на призывы международных партнеров приостановить процесс, депутаты от правящей партии избрали шесть судей на внеочередном заседании Парламента 12 июля. Кандидатуры еще трех судей депутаты провалили.

Депутаты Грузинской мечты, в том числе председатель партии Ираклий Кобахидзе, заявили, что они могли назначать судей, потому что они уже выполнили свои обязательства по реформе, когда внесли поправки в закон об общих судах до подписания соглашения в апреле.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)