Парламент Грузии, фото: parliament.ge
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Парламент назначил шесть судей Верховного суда на фоне критики

12/07/2021 - 18:41
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Несмотря на предупреждения международных партнеров о том, что назначение судей Верховного суда Парламентом Грузии противоречит духу Соглашения от 19 апреля, правящая Грузинская мечта поддержала назначение шести судей Верховного суда на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании.

Грузинская мечта утвердила судей — Гочу Абусеридзе, Георгия Гогиашвили, Левана Тевзадзе, Реваза Надараия, Бидзину Стуруа и Лашу Кочиашвили. Парламент отклонил кандидатуры Эки Зарнадзе, Кетеван Месхишвили и Георгия Шавлиашвили.

Продолжение следует…

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12/07/2021 - 18:41
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