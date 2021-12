Грузинская мечта отменяет правила отбора председателя ЦИК, предусмотренные Соглашением от 19 апреля

Правящая Грузинская мечта в ускоренном порядке пытается принять поправки в Регламент Парламента, чтобы внести изменения в механизм назначения председателя Центральной избирательной комиссии и ее членов.

Если это изменение будет одобрено в трех чтениях, это станет еще одним отходом от Соглашения от 19 апреля между правящей партией и оппозицией.

После достижения компромиссного соглашения, согласно правилам, принятым в июне, председатель и члены ЦИК избираются 2/3 полного состава Парламента. В случае безуспешного голосования примерно через четыре недели будет проведено еще одно голосование с тем же порогом. Если депутаты по-прежнему не изберут кандидатов, для третьей попытки потребуется 3/5 полного состава Парламента, а для последующих попыток потребуется простое большинство голосов.

В случае утверждения новых правил, председатель и члены ЦИК могут быть избраны безотлагательно простым большинством голосов, если они не могут быть избраны большинством в две трети голосов при первом голосовании. Минимального периода между голосованием больше не будет.

Согласно действующему законодательству, если Парламент избирает председателя и членов ЦИК менее чем 2/3 голосов, срок их полномочий ограничивается шестью месяцами вместо пяти лет. Это положение не будет изменено.

Действующий председатель ЦИК Георгий Каландаришвили и два профессионально избранных члена были избраны депутатами Грузинской мечты простым большинством голосов в августе после трех неудачных попыток. Срок их действия истекает в начале февраля 2022 года.

Авторы проекта поправок, председатель Комитета по образованию и науке Шалва Папуашвили, председатель Юридического комитета Анри Оханашвили, депутат Давид Матикашвили и депутат Гурам Мачарашвили заявили, что изменения необходимы для того, чтобы запланированные в мае в Рустави промежуточные выборы не проводил неполный состав ЦИК.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что процесс отбора нового председателя и членов ЦИК после истечения срока их полномочий может занять до четырех месяцев в соответствии с существующими правилами, если партии по-прежнему не смогут прийти к соглашению по кандидатам. Этот процесс продлится до мая, когда по закону должны состояться промежуточные выборы.

Грузинская мечта намерена ускорить процесс и внести изменения до конца недели, до окончания парламентской сессии. В противном случае изменения не будут приняты до февраля 2022 года, до открытия весенней сессии.

Предложенным изменениям предшествовало изменение позиции Грузинской мечты о назначении генерального прокурора (3/5 полного состава Парламента). Правящая команда также намекнула на возможное изменение решения о сокращении избирательного порога с 5% до 2% и проведении следующих выборов по полностью пропорциональной системе. Грузинская мечта, которая вышла из Соглашения от 19 апреля в июле, несмотря на это, пообещала продолжить работу над реформами, которые предусмотрены соглашением.

Следует отметить, что когда Парламент первоначально принял новое правило назначения членов ЦИК, депутаты Грузинской мечты внесли одноразовое положение в поправках к местным выборам в октябре 2021 года, сократив интервал между голосованием за председателя и членов ЦИК с 4 недель до 1 недели.

В ISFED заявляют, что изменения являются еще одним нарушением Соглашения от 19 апреля

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию заявила, что предложенные изменения являются «еще одним нарушением Соглашения от 19 апреля», что направлено на ускорение и облегчение одностороннего процесса принятия решений правящей партией.

«Единоличное принятие решений правящей партией, особенно по столь чувствительному вопросу, как укомплектование Центральной избирательной комиссии профессиональными членами, не способствует укреплению демократии в стране», — заявила организация, добавив, что одним из ключевых вопросов в Соглашении от 19 апреля был вопрос укомплектования ЦИК профессиональными кадрами с высоким кворумом, что «означало поддержку достижения консенсуса и сотрудничества между партиями».

В организации также отметили, что правящая партия не приложила должных усилий для избрания кандидата, приемлемого для широкого круга политических партий, летом, когда Грузинская мечта могла принять решение простым большинством.

