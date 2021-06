Парламент Грузии одобрил поправки в Избирательный кодекс

Парламент Грузии 28 июня 86 голосами против 3 одобрил поправки в Избирательный кодекс, как это было предусмотрено Соглашением от 19 апреля между правящей и оппозиционной партиями.

Изменения в избирательной системе, предвыборной кампании и процессе укомплектования избирательных комиссий предусматривают введение новых правил. Согласно поправкам, председателя Центральной избирательной комиссии выдвигает президент, а утверждает Парламент 2/3 голосов. Количество членов ЦИК увеличивается с 12 до 17, из которых восемь избираются по профессиональным признакам, а девять выдвигаются девятью партиями.

Согласно изменениям, также увеличится пропорциональное представительство на местных выборах, а в мажоритарной части будет введен 40-процентный порог.

Проект поправок был впервые представлен в марте депутатом Грузинской мечты Шалвой Папуашвили и депутатом от партии «Граждане» Леваном Иоселиани, в соответствии с соглашением, достигнутым между двумя партиями. Позже проект был пересмотрен в соответствии с Соглашением от 19 апреля.

Несмотря на некоторую поддержку со стороны оппозиции, законопроект не получил единодушной поддержки со стороны законодателей, поскольку две оппозиционные фракции, «Сила в единстве» и «Партнерство за Грузию», воздержались при голосовании, несмотря на то, что все семь членов последней подписали Соглашение, достигнутое при посредничестве ЕС.

Лидер партии «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе заявил, что введение 40-процентного барьера по части мажоритарных депутатов не рассматривалось. Отметив, что его партия не принимала участия в голосовании, Хазарадзе добавил, что для них недопустимо «наказывать мелкие партии».

За парламентскими выборами 31 октября последовал бойкот Парламента со стороны основных оппозиционных партий по причине «фальсификации» результатов. Политический кризис, который продолжался до апреля этого года, был разряжен в результате посредничества президента Европейского совета Шарля Мишеля и завершился заключением соглашения между правящей командой и оппозицией. Документ, подписанный сторонами 19 апреля, предусматривает, среди прочего, «амбициозную реформу избирательной системы».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)