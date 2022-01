В Городском суде прошло последнее слушание по делу «TBC банка»

Тбилисский городской суд сегодня провел последнее заседание по делу об отмывании денег в отношении учредителей «TBC банка» и ныне оппозиционных политиков Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также Автандила Церетели — отца основателя телеканала «Пирвели» Вато Церетели.

Суд должен огласить свое решение завтра, 12 января.

Хазарадзе и Джапаридзе находятся под следствием по статье 194 (2 и 3) УК Грузии, которая касается легализации (отмывания) и/или содействия групповому отмыванию денег, которое сопровождалось получением дохода в особо крупном размере. Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Примечательно, что Бадри Джапаридзе является действующим депутатом парламента Грузии, а депутатские полномочия Мамуки Хазарадзе были прекращены в ноябре 2021 года по собственному желанию.

Предыстория

Генеральная прокуратура в августе 2018 года начала расследование возможного отмывания денег в «TBC банке», хотя информация была обнародована для общественности только в январе 2019 года.

По информации прокуратуры, следствие установило, что в апреле и мае 2008 года принадлежащие Автандилу Церетели компании ООО «Самгори М» и «Самгори Трейд» взяли в кредит у «TBC банка» около 17 миллионов долларов для увеличения оборотных средств. Компании в тот же день выдали полученную сумму в виде кредита физическим лицам — Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По сведениям прокуратуры, в 2012 году эти компании были полностью освобождены от обязательств перед банком.

В июле 2019 года Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были предъявлены официальные обвинения. Суд назначил обоим подсудимым залог в размере 700 000 лари каждому в качестве меры пресечения и запретил им выезд из страны без согласия прокурора.

За все это время теперь уже оппозиционные политики называют начатое против них расследование политически мотивированным, отрицают обвинения и заявляют, что транзакции проводились в полном соответствии с законом и в соответствии с международными стандартами.

Они также связывают выдвинутые против них обвинения с желанием отстранить их от проекта глубоководного порта Анаклия.

Консорциум развития Анаклия получил право на строительство глубоководного порта Анаклия в феврале 2016 года. Владельцем консорциума вместе с Conti International был также основанный Мамукой Хазарадзе «TBC Холдинг».

Примечательно, что консорциум, после начала расследования Хазарадзе и Джапаридзе в том числе, столкнулся с рядом препятствий. В результате Хазарадзе и Бадри Джапаридзе покинули свои должности в «TBC банке» и Консорциуме развития Анаклия.

Наконец, в январе 2020 года правительство Грузии расторгло контракт с Консорциумом развития Анаклия, так как консорциум не смог собрать необходимые финансовые ресурсы.

Сам Хазарадзе обвинил основателя Грузинской мечты Бидзину Иванишвили и заявил, что именно он выступал против строительства порта Анаклия, чтобы сделать приятно Москве.

11 января, после последнего судебного слушания, Мамука Хазарадзе заявил, что «это политическое преследование» и «политическая вендетта». Он также отметил, что обвиняемые также получали предложение от Бидзины Иванишвили о том, что «может быть, нам стоит закончить».

«Знаете, чего он хочет? Чтобы все были должны ему… Или ты должен быть в долгу у него, или ты должен быть внесен в его черный список, чтобы у него всегда был компромат на тебя, чтобы действовать», — добавил Хазарадзе.

Примечательно, что в марте 2019 года Мамука Хазарадзе заявил, что перед вторым туром президентских выборов 2018 года обвиняемые получил письмо с угрозами от тогдашнего министра внутренних дел Георгия Гахария. Тогда Георгий Гахария отверг обвинение, и заявил, что это были «сплетни с трибуны Парламента» и «попытка получить неприкосновенность».

В прокуратуре заявили, что проверить информацию, предоставленную Хазарадзе ведомству относительно письма, было невозможно.

