Парламент прекратил депутатские полномочия Зурабу Джапаридзе и Мамуке Хазарадзе

Парламент Грузии 16 ноября прекратил депутатские полномочия лидеру партии Гирчи – больше свободы Зурабу Джапаридзе и лидеру партии Лело за Грузию Мамуке Хазарадзе на основании их заявлений.

Мамука Джапаридзе обратился к Парламенту о прекращении ему мандата после того, как на митинге оппозиции 31 октября в знак протеста против результатов выборов в самоуправление заявил, что покидает Парламент. В настоящее время в законодательном органе остаются три депутата от Лело, хотя они бойкотируют заседания Парламента с требованием перевода бывшего президента Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.

Мамуку Хазарадзе в Парламенте не сможет заменить кто-либо из членов его партии, поскольку партия Лело аннулировала свой партийный список в декабре 2020 года. На парламентских выборах в октябре 2020 года партия Лело набрала 3,15% голосов.

Что касается Зураба Джапаридзе, то он требовал прекращения его депутатских полномочий с июля 2021 года, после того как Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из Соглашения от 19 апреля. Джапаридзе в очередной раз обратился в Парламент с просьбой прекратить его полномочия после местных выборов.

Зураб Джапаридзе попал в Парламент по пропорциональному списку нового политического центра — Гирчи, набравшего 2,89% голосов на прошлогодних парламентских выборах и получившего 4 мандата. В декабре 2020 года Гирчи раскололся, и Зураб Джапаридзе основал новую партию – Гирчи – больше свободы.

Зураба Джапаридзе в Парламенте заменит Херман Сабо, член нового политического центра – Гирчи.

