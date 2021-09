Красный Крест передал в дар Грузии 100 000 доз вакцины Синофарм

12 сентября Министерство по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты объявило, что Грузия получила 100 000 доз вакцины Синофарм китайского производства от Национального общества Красного Креста.

Процесс вакцинации в Грузии начался 15 марта с британо-шведской вакцины АстраЗенека, первые 43 200 доз которой поступили в страну 13 марта. Позже в страну поступило 29 250 доз вакцины Пфайзер.

Первые 100 000 доз вакцины Синофарм поступили в Грузию в начале апреля, которые начали применять в мае. Кроме того, в июле страна получила один миллион доз вакцин Синофарм и Синовак.

По заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), клинические испытания третьей фазы показали, что эффективность вакцины Синофарм составляет не менее 79% против симптоматического инфицированы Ковид-19 по истечению как минимум 14 дней после второй дозы. Эффективность вакцины против госпитализации также составляет 79%.

На сегодняшний день, по данным Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии, 897 427 человек получили хотя бы одну дозу вакцины, в том числе 593 944 человека прошли полную вакцинацию. Министерство здравоохранения Грузии надеется вакцинировать 60% населения старше 18 лет (1,7 миллиона граждан) к концу этого года.

