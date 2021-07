Грузия получила 28 тысяч доз вакцины Пфайзер

По сообщению Министерства здравоохранения Грузии, сегодня в Грузию поступило 28 тысяч доз вакцины против Covid-19 «Пфайзер». Регистрация для получения вакцины «Пфайзер» начнется сегодня, в 15:00, а процесс вакцинации начнется 16 июля.

По словам руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, вакцины являются частью соглашения, подписанного между Грузией и «Пфайзер», в рамках которого страна должна постепенно получить 1 000 350 доз Пфайзер до конца 2021 года.

Дозы вакцины Пфайзер будут доставлены в семь больниц в трех городах Грузии — Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Процесс вакцинации против Ковид-19 в Грузии стартовал 15 марта. На сегодняшний день вакцинировано 317 537 человек, из них двумя дозами — 122 180. На данный момент в стране используются вакцины «Синофарм», «Синовак», «АстраЗенека» и «Пфайзер».

По состоянию на 14 июля, в Грузии выявлено 1 663 новых случая Covid-19, 769 выздоровели и 13 умерли. В общей сложности подтверждено 381 336 случаев заражения вирусом, из которых 361 327 уже выздоровели, 5 492 человека умерли.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)