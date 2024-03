Сухопутная граница Грузии и Азербайджана остается закрытой до июля 2024 года

Less than a minute

Азербайджан в очередной раз продлил «специальный карантинный режим» до 1 июля 2024 года «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране и ее последствий». Соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана 11 марта. Карантинные меры действуют с весны 2020 года.

5 марта в ходе презентации сводного отчета по туризму и авиации за 2023 год заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что из-за закрытия сухопутной границы Азербайджана Грузия потеряла более 1,5 миллиона туристов, что эквивалентно примерно до 400 миллионов долларов США.

