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Источник: ОВГ
Новости

Сухопутная граница Грузии и Азербайджана остается закрытой до июля 2024 года

Civil.ge Send an email 13/03/2024 - 12:20
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Азербайджан в очередной раз продлил «специальный карантинный режим» до 1 июля 2024 года «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране и ее последствий». Соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана 11 марта. Карантинные меры действуют с весны 2020 года.

5 марта в ходе презентации сводного отчета по туризму и авиации за 2023 год заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что из-за закрытия сухопутной границы Азербайджана Грузия потеряла более 1,5 миллиона туристов, что эквивалентно примерно до 400 миллионов долларов США.

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Civil.ge Send an email 13/03/2024 - 12:20
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