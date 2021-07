Миллион доз вакцин Синофарм и Синовак уже прибыли в Грузию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня заявил на брифинге, что дополнительные по 500 000 доз китайских вакцин против Ковид-19 – Синофарм и Синовак — уже прибыли в Грузию.

«Теперь мы готовы начать процесс массовой вакцинации с понедельника», — сказал премьер-министр, добавив, что с завтрашнего дня граждане смогут зарегистрироваться для получения собственной дозы вакцины.

Ираклий Гарибашвили также отметил, что в ближайшие несколько недель в страну поступит дополнительно миллион доз вакцин «Синофарм» и «Синовак». Кроме того, с июля в страну постепенно поступит миллион доз «Пфайзер».

«В общей сложности мы ожидаем получить около 4 миллионов доз к концу года, что позволит нам, чтобы 60% взрослого населения будет полностью вакцинировано к концу года», — сказал он.

Премьер-министр также подчеркнул «решающее значение» ответственности, активности и участия граждан в процессе иммунизации, добавив, что «с одной стороны, мы должны защищать себя и свое здоровье, а с другой стороны, мы должны проявлять солидарность с теми, кто нас окружает».

Вакцинация от Covid-19 в стране началась 15 марта. На сегодняшний день вакцинировано 266 161 человек. Из них 104 196 граждан получили обе дозы вакцины. Правительство Грузии планирует до конца года вакцинировать 60% всего населения страны (3,7 миллиона человек).

По состоянию на 2 июля в стране выявлено 964 новых случая Covid-19, 607 выздоровели, 8 умерли.

