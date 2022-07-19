Еженедельное обновление о коронавирусе: 10-17 июля

По состоянию на 17 июля всего по стране (без учета оккупированных территорий) подтверждено 1 675 265 случаев заражения коронавирусом, из них 1 650 681 человек выздоровел, 16 854 умерли.

Положительный показатель теста в течение одной недели составляет 10,84%.

По данным Национального центра контроля заболеваний Грузии, за период с 10 по 17 июля в стране выявлено 7 812 новых случаев (без учета оккупированных регионов), 4764 выздоровели, 7 умерли.

Из новых случаев 4 979 выявлено в Тбилиси, 882 — в Аджарии, 624 — в Имерети, 302 — в Самегрело-Земо Сванети, 258 — в Квемо Картли, 216 — в Кахети, 177 — в Шида Картли, 165 — в Гурии, 104 — в Мцхета-Мтианети, 60 — в Самцхе-Джавахети, 45 — в Рача-Лечхумети и Квемо Сванети.

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