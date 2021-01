Правительство Грузии представило Национальный план вакцинации от Ковид-19

Заместитель министра по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Тамар Габуния 21 января, после завершения заседания правительства представила «ключевые аспекты» Национального плана по внедрению вакцины против Ковид-19. План вакцинации был одобрен вчера на заседании правительства.

В плане, который был представлен заместителем министра, не указаны конкретная дата вакцинации и название вакцины, но программа иммунизации охватит 60% населения старше 18 лет до конца года, что составляет примерно 1,7 миллиона граждан.

Согласно плану, вакцина, которая будет использоваться в Грузии, должна быть признана Всемирной организацией здравоохранения или иметь разрешение на неотложное использование или национальную регистрацию в 37 странах, включая Великобританию, Японию и Австралию. По состоянию на 14 января, такими вакцинами являются – Pfizer, Astrazeneca и Moderna.

Приоритетные группы

По словам замминистра здравоохранения, на первом этапе вакцинации планируется вакцинировать 65% медицинского персонала (46 520 работников), 60% бенефициаров учреждений длительного ухода (1 560 граждан) и 60% граждан в возрасте 75 лет и старше (136 080 граждан).

На следующем этапе вакцинация будет сделана гражданам в возрасте 65-74 лет (197 510).

Далее следуют группы поставщиков основных услуг (108 224) и граждане в возрасте 55-64 лет (287 040). И в этом случае их охват будет 60%. Министерство здравоохранения также планирует вакцинировать 60% (53 640) людей с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет.

После этого будут вакцинировать 60% других групп населения (860 740 человек).

Стоимость программы иммунизации

По предварительной оценке, минимальный объем бюджета, необходимого для Национального плана вакцинации, составит 64 333 622 лари, а максимальный – 158 190 243 лари.

По словам Тамар Габуния, большой разрыв между суммами связан с разной стоимостью вакцин, поскольку цена может быть разной в разное время и при ее получении разными путями.

По ее словам, страна уже успела выплатить часть этой суммы из бюджета платформе Covax, которая гарантирует, что страна получит вакцину для 20% населения (700 тысяч человек).

Расширение сети вакцинации

Заместитель министра здравоохранения подчеркнула, что в стране есть возможность для хранения всех трех типов вакцин, для которых требуется температурный режим на уровне -80, -20, а также 2-8 градусов по Цельсию.

Несмотря на это, Тамар Габуния также упомянула тот факт, что вакцина, которая храниться в условиях -80 градусов, требует «сильно комплексной холодовой цепи», и ее доставка на районном уровне будет затруднена.

«Таким образом, наша цель – провести этот вид вакцинации в крупных больницах трех городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси», – сказала заместитель министра здравоохранения, добавив, что, когда станут доступны вакцины, которые можно хранить при температуре 2-8 градусов, вакцинация станет возможной на региональном и районном уровнях.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)