Грузия получила полмиллиона доз вакцины Пфайзер от США

Соединенные Штаты передали Грузии в дар полмиллиона доз вакцины против Covid-19. Груз с вакцинами «Пфайзер» был доставлен в Тбилисский международный аэропорт несколько часов назад.

Указанная вакцина является совместным продуктом немецкой компании BioNTech и американской фирмы Pfizer.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани поблагодарил правительство США за подарок. По словам министра, передача полумиллиона доз вакцины в дар является выражением твердой поддержки Грузии со стороны Соединенных Штатов и прекрасного сотрудничества между двумя странами.

Процесс вакцинации против Ковид-19 в Грузии начался 15 марта этого года. По состоянию на 23 июля, по данным Национального центра по контролю за заболеваниями, с начала вакцинации в стране вакцинировано 391 781 гражданин, из которых 136 734 вакцинированы двумя дозами.

На данный момент против коронавируса в стране используются вакцины Синофарм, Синовак, АстраЗенека и Пфайзер.

23 июля в Грузии было зарегистрировано 2 460 новых случаев заражения Ковид-19 (без учета оккупированных регионов), в результате чего число подтвержденных случаев заражения достигло 398 081. В то же время еще 1 082 человека выздоровели, что увеличило общее число выздоровевших до 370 565 человек. Умерли еще 20 граждан, инфицированных коронавирусом — всего с начала пандемии в стране зафиксировано 5 656 смертей, связанных с вирусом (за исключением оккупированных территорий).

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)