Очередной, 51-й раунд Женевских международных дискуссий прошел 10-11 декабря после долгой паузы, вызванной пандемией Ковид-19 и отказом Москвы.

Женевские дискуссии, которые стартовали после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством Евросоюза, ООН и ОБСЕ и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Встречи проходят в двух рабочих группах, одна из которых обсуждает вопросы безопасности мира, а другая — гуманитарные вопросы.

Позиция Тбилиси

В заявлении МИД Грузии по итогам 51-го раунда Женевских переговоров говорится, что основной темой обсуждения было «обострение ситуации в сфере безопасности и гуманитарной ситуации в условиях пандемии коронавируса (Ковид-19), активизация процесса фактической аннексии со стороны России и немедленное освобождение незаконно задержанных граждан Грузии».

Грузинская делегация остро подняла вопрос об утверждении т.н. программы формирования единого социально-экономического пространства между Российской Федерацией и оккупированным регионом Абхазией, отметив, что это «служит постепенной интеграции неделимых регионов Грузии в пространство России».

В этом контексте грузинская сторона откликнулась на сообщения СМИ относительно обсуждения вопроса о создании т.н. союзного государства на встрече президента России и лидера оккупационного режима Сухуми в Сочи 12 ноября 2020 года, что было оценено, как «деструктивный шаг к фактическому оформлению аннексии».

Согласно тому же сообщению, грузинская делегация подняла вопрос о незаконных задержаниях и ​​похищениях местных жителей российскими оккупационными войсками и потребовала немедленного освобождения Ираклия Бебуа, Зазы Гахеладзе, Геннадия Бестаева и других граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении. На встрече также был поднят вопрос об исполнении правосудия в связи с убийствами Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили, а также смерти Ираклия Кварацхелия на российской военной базе, незаконно расположенной в регионе Абхазия.

По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, «сопредседатели, сомодераторы, представители США и Грузии пространно говорили о серьезных гуманитарных последствиях ограничения свободного передвижения вдоль линии оккупации. «В этом контексте было акцентирование внимание ограничению медицинской эвакуации на этнической почве со стороны оккупационного режима Цхинвали, что привело к ряду фатальных случаев смерти местных жителей», — говорится в заявлении.

Делегация Грузии обратила внимание на этническую дискриминацию грузин, оставшихся на оккупированных территориях, оценила процесс, как целенаправленную русификацию местного населения и вновь подтвердила необходимость обеспечения того, чтобы проживающие на оккупированных территориях грузины могли получать образование на родном языке.

Согласно заявлению, грузинские участники подробно рассказали об участившихся провокациях со стороны России на фоне пандемии коронавируса, незаконной милитаризации Абхазии и Цхинвальского региона и регулярных военных учениях, а также о продолжении ползучей оккупации в районе села Чорчана.

Посредники и грузинская делегация подняли вопрос о безопасном и достойном возвращении ВПЛ и беженцев, изгнанных из Абхазии и Цхинвали в результате этнической чистки. «Однако представители Российской Федерации и ее оккупационных режимов вновь попытались политизировать гуманитарный вопрос и покинули переговоры», — говорится в заявлении МИД Грузии.

Позиции России, Цхинвали и Сухуми

Министерство иностранных дел России заявило, что представители Москвы выразили обеспокоенность тем, что Грузия не обеспечила демонстрацию «конструктивного подхода» при рассмотрении соглашения о неприменении силы между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали.

«Данный документ имеет ключевое значение для укрепления стабильности и безопасности в Закавказье. Его актуальность особенно возрастает с учетом наращивания военной активности США и НАТО в Грузии и регионе», — говорится в заявлении МИД России.

Отметив, что участники назвали ситуацию вдоль разделительных линий «в целом спокойной», МИД России заявил, что для дальнейшей стабилизации требует «делимитация и демаркация границ».

Российский МИД подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся стабильность, потенциал кризиса «все еще достаточно высок», и призвал все стороны проявить сдержанность и найти общий язык в существующих форматах переговоров, включая Механизм предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети и Гали.

Механизм предотвращения и реагирования на инциденты был создан в рамках Женевских международных переговоров , и он направлен на обсуждение вопросов безопасности в двух регионах с участием представителей Грузии, оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, а также расквартированных на месте российских пограничников.

Российский МИД заявил, что мирное соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху, может быть «примером» этого и оно «вселяет оптимизм» и дает ориентиры для работы других форматов диалога.

Участники из Сухуми заявили, что стороны обсудили соглашение о неприменении силы, как «главный и самый актуальный вопрос повестки дня» Женевских переговоров. Абхазская делегация подчеркнула факты «незаконного пересечения границы» с остальной части Грузии, за которым следуют «многочисленные задержания».

Сухуми выразил заинтересованность в возобновлении встреч МПРИ в Гали, если на них будут обсуждаться вопросы, представляющие «общий интерес».

Цхинвальские участники выразили обеспокоенность сближением Тбилиси с НАТО, отметив, что «милитаризация Грузии» и «расширение военного присутствия альянса» на территории Грузии представляют угрозу безопасности и стабильности Южного Кавказа.

Они подвергли критике Тбилиси за «пропаганду», используемую на международном уровне для дискредитации Цхинвали, и за «грубые нарушения» прав этнических осетин в ущелье Трусо.

Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий

Сопредседатели Женевских международных дискуссий опубликовали коммюнике, согласно которому, их совместные усилия «позволили участникам лучше обсудить вопросы, касающиеся безопасности и гуманитарного положения пострадавшего от конфликта населения».

Согласно заявлению, участники оценили ситуацию с безопасностью на местах как «относительно спокойную и стабильную». Участники обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию в районе Чорчана-Цнелиси, задержания граждан, пропавших без вести, и подчеркнули важность доступа к средствам к существованию для пострадавшего от конфликта населения.

В коммюнике говорится, что вопросы ВПЛ и беженцев не обсуждались, поскольку «некоторые участники покинули заседание группы».

Сопредседатели дискуссии подчеркнули важность личных встреч и поддержали продолжение диалога, направленного на решение вопросов, связанных с конфликтом, а также на ослабление напряженности и потенциальных недоразумений. Они призвали участников восстановить доверие друг к другу и обеспечить конструктивное сотрудничество с международными организациями.

Сопредседатели приветствовали возобновление заседаний МПРИ в Эргнети, два из которых были проведены в этом году, и подчеркнули необходимость возобновления аналогичных встреч в Гали.

Следующий раунд Женевских международных дискуссий запланирован на 23-24 марта 2021 года.

