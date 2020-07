СГБ: российские оккупационные силы ранили и задержали гражданина Грузии

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 11 июля, что российские оккупационные силы недалеко от крепости Схвило в Каспском муниципалитете незаконно задержали одного человека, проживающего в селе Квемо Чала в того же муниципалитета.

«Во время незаконного задержания российские оккупационные силы ранили этого человека в ногу огнестрельным оружием, после чего незаконно лишили его свободы», — говорится в заявлении СГБ Грузии.

Служба государственной безопасности заявила, что «в связи с указанным тяжелым инцидентом немедленно была активирована «горячая линия», и проинформирована МНЕС, а также сопредседатели Женевских международных дискуссий».

«Это опасный прецедент», — заявила Служба безопасности, добавив, что «опасная практика незаконных задержаний создает почву для серьезных инцидентов и эскалации обстановки».

«Незаконные действия оккупационных сил являются деструктивными и наносят критический ущерб обстановке безопасности на местах», — говорится в заявлении.

