В оккупированной Абхазии Ираклия Бебуа приговорили к 9 годам лишения свободы

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии от 8 декабря, Ираклий Бебуа, 30-летний этнический грузин, проживающий в Гальском районе оккупированной Абхазии, который был задержан в конце сентября за сожжение баннера в цветах флага оккупированного региона, абхазским судом приговорен к девяти годам лишения свободы.

По сообщению СГБ, об этом проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий. В то же время, «задействованы все существующие механизмы, и ведется активная работа с международными партнерами».

«Вопрос о безусловном освобождении Ираклия Бебуа, также как и граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях, будет строго поставлен на следующем раунде Женевских международных дискуссий, который запланирован на 10-11 декабря этого года», — говорится в сообщении СГБ Грузии.

30 сентября Ираклий Бебуа в знак протеста сжег баннер в цветах абхазского флага перед зданием органа местного самоуправления в Гали. В этот день в оккупированном регионе отмечали «День победы и независимости». Его действия вызвали возмущение пользователей социальных сетей в Абхазии. Некоторые пользователи соцсетей требовали высылки Бебуа из региона, а другие потребовали его сметной казни.

