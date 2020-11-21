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СГБ Грузии: «Оккупационный режим» Цхинвали задержал гражданина Грузии
По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, «оккупационный режим» Цхинвали 20 ноября «незаконно задержал гражданина Грузии на оккупированной территории у села Зардианткари Горийского муниципалитета».
Как сообщает СГБ, в связи с произошедшим немедленно была задействована «горячая линия». Об инциденте было сообщено Миссии наблюдателей ЕС, а также сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам.
«Факты незаконных задержаний оккупационными силами наносят ущерб обстановке безопасности на местах и крайне усложняют повседневную жизнь местного населения», — говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии.
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