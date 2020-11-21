Российская незаконная военная база в оккупированном Цхинвальском регионе/Южной Осетии видна из села Одзиси. Фото: Отто Кобахидзе/Civil.ge
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СГБ Грузии: «Оккупационный режим» Цхинвали задержал гражданина Грузии

21/11/2020 - 19:17
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По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, «оккупационный режим» Цхинвали 20 ноября «незаконно задержал гражданина Грузии на оккупированной территории у села Зардианткари Горийского муниципалитета».

Как сообщает СГБ, в связи с произошедшим немедленно была задействована «горячая линия». Об инциденте было сообщено Миссии наблюдателей ЕС, а также сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам.

«Факты незаконных задержаний оккупационными силами наносят ущерб обстановке безопасности на местах и ​​крайне усложняют повседневную жизнь местного населения», — говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии.

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21/11/2020 - 19:17
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