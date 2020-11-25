Центр Сухуми, Абхазия, Грузия. Фото: www.sukhumcity.ru
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Москва и Сухуми утвердили Программу формирования общего социального и экономического пространства

25/11/2020 - 18:45
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Российская Федерация и оккупированная Абхазия утвердили Программу формирования единого социального и экономического пространства, которая предусматривает гармонизацию законодательства Абхазии с законодательством Российской Федерации.

МИД Грузии осудил этот шаг, назвав его «очередным незаконным шагом к фактической аннексии Абхазии».

О программе, основанной на Соглашении 2014 года «О союзничестве и стратегическом партнерстве» между Россией и Абхазией, впервые было объявлено 23 ноября после встречи «президента» Абхазии Аслана Бжания с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 12 ноября.

Документ, который предусматривает реализацию изменений в течение 2-3 лет, состоит из 45 независимых пунктов и обязывает абхазскую сторону принять законодательные и административные изменения в соответствии с российским законодательством в социальной, экономической, медицинской и политической сферах, таких как, регулирование вопроса о двойном гражданстве между Сухуми и Москвой, задействование правового акта о регулярных медицинских услугах, обеспечение энергетической безопасности региона и разработка закона об инвестиционном партнерстве.

Программа также предусматривает упрощение законодательных процедур для российских инвесторов, включая получение вида на жительство, регистрацию их деятельности, гармонизацию налогового законодательства с российской моделью, принятие закона о системе образования и другие важные компоненты, за чем последует постепенное сближение законодательства Абхазии с российским законодательством.

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25/11/2020 - 18:45
5 1 minute read

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