Слева направо: Тойо Клаар, Джихан Султаноглу и Рудольф Михалка, Постоянный совет ОБСЕ, Вена, Австрия, 14 ноября, 2019. Фото: twitter.com/GeorgiainAu
Новости

В Тбилиси обеспокоены срывом очередного раунда Женевских переговоров

07/10/2020 - 13:30
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Министерство иностранных дел Грузии 6 октября выступило с заявлением, в котором выразило обеспокоенность в связи с провалом 51-го раунда Женевских международных переговоров представителями Российской Федерации. 51-й раунд Женевских международных дискуссий был назначен на 6-7 октября.

В МИД Грузии заявили, что отказ России от участия в переговорах «подрывает мирный процесс и наносит ущерб усилиям властей Грузии и международного сообщества по решению проблем пострадавшего от конфликта населения».

МИД призывает Российскую Федерацию «вернуться за стол переговоров и выполнить свои международные обязательства, включая Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года».

Министерство также призвало международные организации — сопредседателей Женевских международных переговоров — Евросоюз, ООН и ОБСЕ — «предпринять эффективные меры для возобновления переговоров в женевском формате и достижения ощутимого прогресса в мирном урегулировании российско-грузинского конфликта».

В свою очередь сопредседатели Женевских международных дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ Тойво Клаар, Джихан Султаноглу и Рудольф Михалка «с сожалением» отметили, что очередной раунд дискуссий не удалось провести, поскольку не все его участники смогли присутствовать.

Сопредседатели заявили, что «личные встречи имеют решающее значение для предотвращения инцидентов в сфере безопасности и удовлетворения гуманитарных потребностей, особенно на фоне тревожных событий в регионе и пандемии Ковид-19 в мире».

По словам сопредседателей, переговоры предположительно перенесены на декабрь 2020 года.

Предыдущий раунд Женевских переговоров прошел в декабре 2019 года, следующий, 51-й раунд, должен был состояться 31 марта этого года, но тогда встреча была отложена из-за пандемии Ковид-19.

Женевские переговоры, которые начались 12 лет назад после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Встречи проходят в двух рабочих группах, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая — гуманитарные вопросы.

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07/10/2020 - 13:30
6 1 minute read

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