Бжания о встрече с Путиным, разногласиях по селу Аибга и уроках Карабаха

«Президент» оккупированной Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции 17 ноября ответил на вопросы журналистов о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 ноября, спорах вокруг приграничного села Аибга и событиях в Нагорном Карабахе.

По словам Бжания, на встрече с Путиным в Сочи была достигнута договоренность о восстановлении функционирования закрытого Сухумского аэропорта, закрытого после конфликта 1990-х годов.

«Он (Путин) разделяет наши подходы в этом деле, дал соответствующие поручения», — сказал Бжания, добавив, что 17 ноября для переговоров в Абхазию прибыл первый заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Сторчев.

«Президент» Абхазии также отметил, что во время встречи с Путиным также говорили о перспективах газификации оккупированного региона. По его словам, президент России поручил соответствующим органам изучить этот вопрос.

Разногласия вокруг села Аибга

Бжания заявил, что во время встречи с президентом России также обсуждались давние разногласия вокруг села Аибга. Разделенное на две части село расположено на обоих берегах реки Псоу. Одна сторона принадлежит России, а другая — региону Грузии Абхазия.

«Российские власти не собираются, как я это понимаю, осуществить аннексию этой территории (села Аибга), как я это понимаю… В таком режиме, в режиме добрососедских отношений эта проблема будет решена», — сказал Бжания.

Он также заявил, что абхазские и российские «пограничные наряды» будут контролировать передвижение по подвесному мосту, соединяющему две части села, чтобы предотвратить «незаконную» перевозку людей и грузов.

«Я ему (Путину) рассказал о том, что я знаю по населенному пункту Аибга, по тем документам, которыми располагает абхазская сторона. Он это принял к сведению», — сказал Бжания, добавив, что Россия не страдает от нехватки территории и что в ходе «спокойной дискуссии» Путин пообещал решить вопрос «справедливо и законно».

Встрече Бжания и Путина предшествовала политическая напряженность в Абхазии из-за «незаконного» строительства подвесного моста, соединяющего село Аибга с Адлерским районом без согласования Россией с Сухуми. Оппозиция призвала Бжания поднять этот вопрос во время встречи с Путиным.

Вопрос о селе Аибга в 2019 году снова встал на повестку дня после того, как грузинские СМИ сообщили, что Россия присоединила к себе гору Аибга, которая ранее контролировалась сухумскими властями. Тогда «министр иностранных дел» Абхазии Даур Кове опроверг эту информацию, заявив, что «абхазско-российская комиссия по делимитации и демаркации продолжает работать» над решением этого вопроса.

«Уроки Карабаха»

Аслан Бжания заявил, что карабахская война показала, насколько важно для Абхазии укреплять отношения с Россией. По его словам, что поддержание мира и безопасности в регионе — важнейшие цели.

«У нас есть глобальный вопрос, нерешенный с Грузией. Какие-то аналогии можно провести между взаимоотношениями Азербайджана с Карабахом, Грузии с нами. И на этом фоне конечно же очевидно, во имя обеспечения интересов народа Абхазии, что этом историческом этапе, да и в последующем тоже, очень важно укреплять союзнические отношения с Российской Федерацией», — сказал Бжания.

Лидер оккупированного региона сравнил нагорно-карабахский конфликт с российско-грузинской войной 2008 года и сказал, что самым важным различием между этими двумя событиями является современное технологическое развитие военной сферы.

Говоря о безопасности оккупированного региона, Бжания сослался на «открытые источники» о военном потенциале Грузии и возможных угрозах со стороны таких возможностей. Он снова провел параллель с Азербайджаном, заявив, что его армия претерпела преобразования за последние 30 лет, добавив: «Хорошо, что на Южном Кавказе есть такой сильный фактор, как Российская Федерация».

