Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 миллионов лари

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на сумму 80 миллионов лари со сроком погашения 5 лет на аукционе казначейских облигаций, который состоялся 24 ноября.

По сообщению министерства, в аукционе участвовало 6 коммерческих банков, а общий спрос составил 155 617 000 лари.

По данным ведомства, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,240%, средневзвешенная — 8,265%, максимальная — 8,280%.

