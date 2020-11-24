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Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 миллионов лари

24/11/2020 - 19:09
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Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на сумму 80 миллионов лари со сроком погашения 5 лет на аукционе казначейских облигаций, который состоялся 24 ноября.

По сообщению министерства, в аукционе участвовало 6 коммерческих банков, а общий спрос составил 155 617 000 лари.

По данным ведомства, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,240%, средневзвешенная — 8,265%, максимальная — 8,280%.

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24/11/2020 - 19:09
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