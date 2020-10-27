Фото: Annie Sprat via Unsplash
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Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 миллионов лари

27/10/2020 - 18:23
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Министерство финансов Грузии 27 октября продало ценные бумаги номинальной стоимостью 80 млн лари и сроком погашения 5 лет на аукционе казначейских обязательств.

По данным Министерства финансов, в аукционе участвовало 4 коммерческих банка, спрос составил 130 530 000 лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,270%, средневзвешенная — 8,288%, максимальная — 8,350%.

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27/10/2020 - 18:23
8 1 minute read

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