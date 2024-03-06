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Заместитель министра финансов Лери Барнабишвили. Источник: Министерство финансов
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Премьер-министр назначил нового заместителя министра финансов

Civil.ge Send an email 06/03/2024 - 13:33
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Лери Барнабишвили заместителем министра финансов. До сих пор Лери Барнабишвили занимал должность начальника Департамента по отношениям с регионами в Администрации правительства.

По информации Министерства финансов, Барнабишвили имеет 20-летний опыт работы в системе Министерства финансов, включая должность заместителя министра финансов в 2015-2020 гг.

Чтобы полноценно сформировать свою команду, Кобахидзе предстоит заполнить несколько вакантных должностей, среди которых – министр здравоохранения и глава Администрации правительства.

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Civil.ge Send an email 06/03/2024 - 13:33
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