Премьер-министр назначил нового заместителя министра финансов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Лери Барнабишвили заместителем министра финансов. До сих пор Лери Барнабишвили занимал должность начальника Департамента по отношениям с регионами в Администрации правительства.

По информации Министерства финансов, Барнабишвили имеет 20-летний опыт работы в системе Министерства финансов, включая должность заместителя министра финансов в 2015-2020 гг.

Чтобы полноценно сформировать свою команду, Кобахидзе предстоит заполнить несколько вакантных должностей, среди которых – министр здравоохранения и глава Администрации правительства.

