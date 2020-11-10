Фото: Annie Sprat via Unsplash
Новости

Министерство финансов продало ценные бумаги на сумму 50 млн лари

10/11/2020 - 14:19
6 Less than a minute

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на сумму 50 млн лари со сроком погашения 12 месяцев на аукционе, состоявшемся 10 ноября.

По информации министерства, в аукционе приняли участие 3 коммерческих банка, а общий спрос составил 80 миллионов лари.

По данным ведомства, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,130%, средневзвешенная — 8,152%, максимальная — 8,170%.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
10/11/2020 - 14:19
6 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на 90 млн лари

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на 90 млн лари

03/11/2020 - 18:33
Photo of Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 миллионов лари

Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 миллионов лари

27/10/2020 - 18:23
Photo of Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на сумму 40 млн лари

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на сумму 40 млн лари

20/10/2020 - 15:11
Photo of Министерство финансов продало ценные бумаги на 50 млн лари

Министерство финансов продало ценные бумаги на 50 млн лари

13/10/2020 - 19:07
Back to top button