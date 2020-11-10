Министерство финансов продало ценные бумаги на сумму 50 млн лари

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на сумму 50 млн лари со сроком погашения 12 месяцев на аукционе, состоявшемся 10 ноября.

По информации министерства, в аукционе приняли участие 3 коммерческих банка, а общий спрос составил 80 миллионов лари.

По данным ведомства, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,130%, средневзвешенная — 8,152%, максимальная — 8,170%.

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