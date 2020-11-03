Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на 90 млн лари

Министерство финансов Грузии на аукционе 3 ноября продало ценные бумаги на сумму 90 млн лари.

По данным ведомства, из них ценные бумаги номинальной стоимостью 70 миллионов лари сроком были выпущены на два года, в аукционе участвовали три коммерческих банка, а спрос составил 128 620 000 лари.

Минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,100%, средневзвешенная — 8,171%, максимальная — 8,200%.

Ценные бумаги номинальной стоимостью 20 миллионов лари, проданные на аукционе, имеют срок обращения 6 месяцев, в аукционе участвовали четыре коммерческих банка, а спрос составил 35 миллионов лари.

На аукционе минимальная процентная ставка составила 8,110%, средневзвешенная — 8,147%, максимальная — 8,150%.

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