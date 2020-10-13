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Министерство финансов продало ценные бумаги на 50 млн лари
13 октября Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 50 миллионов лари и сроком погашения 364 дня на аукционе казначейских обязательств.
По сообщению Министерства финансов, в аукционе участвовали три коммерческих банка, а спрос составил 78 миллионов лари.
Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,061%, средневзвешенная — 8,123%, максимальная — 8,150%.
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