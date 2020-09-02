Министерство финансов продало ценные бумаги на 90 миллионов лари

На прошедшем 1 сентября аукционе ценных бумаг Министерство финансов Грузии продало ценных бумаг на сумму 90 миллионов лари.

По информации ведомства, из них ценные бумаги на сумму 70 миллионов лари имеют двухгодичный срок, в аукционе участвовали пять коммерческих банков, а спрос составил 127 860 000 лари.

Минимальная процентная ставка на аукционе составляла 8,000%, средневзвешенная — 8,170%, максимальная — 8,190%.

Ценные бумаги на сумму 20 миллионов лари, проданные на аукционе, имели срок погашения 6 месяцев, в аукционе участвовали пять коммерческих банков, а спрос составил 45 000 000 лари.

В то же время, на аукционе минимальная, средневзвешенная и максимальная процентные ставки составили 8,100%.

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