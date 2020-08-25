Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 миллионов лари

По данным Национального банка Грузии, на аукционе казначейских облигаций 25 августа Министерство финансов продало ценные бумаги номинальной стоимостью 80 миллионов лари, сроком погашения в 5 лет.

По сообщению Национального банка, в аукционе участвовало 5 коммерческих банков, а общий спрос составил 139 миллионов лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,290%, максимальная — 8,450%, средневзвешенная — 8,321%, купонная процентная ставка — 9,125%.

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