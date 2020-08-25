Фото: Annie Sprat via Unsplash
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Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 миллионов лари

25/08/2020 - 14:54
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По данным Национального банка Грузии, на аукционе казначейских облигаций 25 августа Министерство финансов продало ценные бумаги номинальной стоимостью 80 миллионов лари, сроком погашения в 5 лет.

По сообщению Национального банка, в аукционе участвовало 5 коммерческих банков, а общий спрос составил 139 миллионов лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,290%, максимальная — 8,450%, средневзвешенная — 8,321%, купонная процентная ставка — 9,125%.

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