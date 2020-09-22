Новости
Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 млн лари
По сообщению Национального банка Грузии, Министерство финансов продало ценные бумаги номинальной стоимостью 80 млн лари и сроком погашения 5 лет на аукционе казначейских облигаций 22 сентября.
По данным НБГ, в аукционе участвовало пять коммерческих банков, а спрос составил 151 500 000 лари.
Согласно той же информации, на аукционе минимальная процентная ставка составила 8,280%, максимальная — 8,450%, а средневзвешенная — 8,300%.
По теме:
- Министерство финансов продало ценные бумаги на 90 миллионов лари
- Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 миллионов лари
- Министерство финансов продало ценных бумаг на 50 миллионов лари
- Министерство финансов продало ценные бумаги на 90 миллионов лари
- Министерство финансов продало ценных бумаг на 80 миллионов лари
- Министерство финансов продало ценных бумаг на 40 миллионов лари
- Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на 80 млн лари
- Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на 80 млн лари
- Министерство финансов продало ценные бумаги на 120 млн лари
- Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на сумму 80 млн лари
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)