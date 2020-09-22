Министерство финансов продало ценные бумаги на 80 млн лари

По сообщению Национального банка Грузии, Министерство финансов продало ценные бумаги номинальной стоимостью 80 млн лари и сроком погашения 5 лет на аукционе казначейских облигаций 22 сентября.

По данным НБГ, в аукционе участвовало пять коммерческих банков, а спрос составил 151 500 000 лари.

Согласно той же информации, на аукционе минимальная процентная ставка составила 8,280%, максимальная — 8,450%, а средневзвешенная — 8,300%.

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