Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на сумму 40 млн лари

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 40 миллионов лари и сроком погашения 10 лет на аукционе казначейских обязательств 20 октября.

По сообщению Министерства финансов, в аукционе участвовали 4 коммерческих банка, спрос составил 66 050 000 лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,750%, средневзвешенная — 8,775%, максимальная — 8,850%.

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