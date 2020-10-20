Фото: Annie Sprat via Unsplash
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Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги на сумму 40 млн лари

20/10/2020 - 15:11
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Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 40 миллионов лари и сроком погашения 10 лет на аукционе казначейских обязательств 20 октября.

По сообщению Министерства финансов, в аукционе участвовали 4 коммерческих банка, спрос составил 66 050 000 лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,750%, средневзвешенная — 8,775%, максимальная — 8,850%.

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20/10/2020 - 15:11
15 1 minute read

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