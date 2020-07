Вопрос Грузии в версиях Закона об обороне США от Сената и Палаты представителей

Палата представителей США 21 июля, и Сенат – 23 июля приняли свои собственные версии Закона об авторизации национальной обороны на 2021 финансовый год, которые включают в себе записи о поддержке Грузии.

В разделе 1 244 версии, принятой Палатой представителей, говорится, что Грузия является «ценным партнером» США, которая «неоднократно подтверждала свою приверженность укреплению общих интересов двух стран», в том числе путем отправки военных в Ирак и Афганистан.

В законе выражается поддержка «стратегическому партнерству между Грузией и Соединенными Штатами Америки», а также суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ. Согласно закону, США не признают независимость Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, оккупированных Российской Федерацией.

В документе также говорится, что США «должны и впредь оказывать многоотраслевую поддержку безопасности Грузии, используя как летальные, так и нелетальные возможности для повышения (ее) устойчивости, сдерживания российской агрессии и содействия региональной стабильности:

Путем усиления оборонных возможностей и готовности;

Путем улучшения совместимости с Вооруженными силами НАТО;

Путем углубления сотрудничества в сфере безопасности с Грузией и другими партнерами в Черноморском регионе».

В документе также подчеркивается, что «европейская инициатива сдерживания создает Грузии возможности для партнерства, что позволяет ей более тесно сотрудничать с США и НАТО и достигать обеспечения собственной безопасности».

Закон об обороне, принятый Палатой представителей, также гласит, что «участие Грузии в инициативе НАТО «Партнерство ради мира» имеет решающее значение для достижения совместимости с США и НАТО и для создания более мирной обстановки в регионе».

В версии, принятой Сенатом, говорится, что «для лучшего сдерживания российской агрессии» Министерство обороны США должно частить и сделать более масштабными многонациональые (военные) учения в Черноморском регионе с участием Украины и Грузии под эгидой НАТО или под другой эгидой.

Сенатор Джеймс Инхоуф, инициатор этого закона в Сенате, сказал, что «сейчас основные вызовы нашей безопасности (США) исходят от авторитарных режимов, которые противостоят нашим ценностям, а именно – из Китая и России».

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани откликнулся на принятие Закона США об авторизации обороны, заявив, что документ «подтверждает необратимость стратегического партнерства между США и Грузией».

Закон об обороне США является ежегодным законом о бюджете, который определяет военную политику США, а также определяет уровень ее финансирования и ведомства, ответственные за эту политику.

Палата представителей и Сенат теперь должны согласовать общий документ Закона об обороне, что, как ожидается, займет несколько недель. Общая согласованная версия должна быть одобрена Палатой представителей и Сенатом отдельно. Затем Закон об обороне будет отправлен президенту Дональду Трампу для подписания.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)