Георгий Гахария говорил по телефону с госсекретарем США

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 27 июля беседовал с государственным секретарем США Майком Помпео по телефону.

Госсекретарь США подчеркнул важность проведения октябрьских парламентских выборов в «свободной, справедливой и прозрачной» обстановке, добавив, что «равные правила игры являются важной предпосылкой для демократических выборов».

Помпео приветствовал принятие конституционных поправок, необходимых Грузии для перехода на приближенную к пропорциональной избирательную систему, подчеркнув «важность досконального осуществления принятой недавно избирательной реформы».

Госсекретарь настоятельно призвал Грузию «продолжать свои усилия по укреплению независимости судебной системы, что крайне важно для привлечения иностранных инвестиций». В то же время Помпео предупредил правительство Грузии о недопустимости «политизации суда и избирательных процессов».

Госсекретарь также отметил, что Соединенные Штаты будут «всегда поддерживать» суверенитет Грузии в борьбе против российской оккупации.

Со своей стороны премьер-министр Гахария, по сообщению Администрации правительства Грузии, обсудил с госсекретарем США основные вопросы стратегического партнерства двух стран.

По сообщению пресс-службы правительства, «премьер-министр уделил особое внимание укреплению сотрудничества в сфере безопасности между Грузией и США».

В этом контексте премьер-министр проинформировал Помпео о «продолжающихся агрессивных действиях России, в частности, о фактах похищения и задержания этнических грузин».

Говоря о европейской и евроатлантической интеграции Грузии, премьер-министр Гахария подчеркнул, что Грузия является надежным партнером США, НАТО и Европейского союза в Черноморском регионе.

