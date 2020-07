Грузия не расторгнет договор с Frontera Resources

Министерство экономики Грузии заявило 23 июля, что несмотря на то, что в Гаагском арбитражном суде в апреле этого года грузинская сторона выиграла спор против американской компании Frontera Resources, занимающейся добычей нефти и газа, правительство Грузии не расторгнет контракт с компанией.

В министерстве отметили, что это решение обусловлено стратегическими задачами, стоящими перед страной. В частности: сохранение международной репутации страны с точки зрения инвестиционной среды; Недопущение возможности использовать «рутинный коммерческий спор» с Frontera Resources в ущерб стратегическим отношениям с США.

«Это решение позволяет Frontera Resources больше не тратить усилий для мобилизация лоббистов и взаимодействия с ними, вместо чего, желательно, чтобы она сконцентрировалась на выполнении обязательств, которые у нее накопились перед занятыми лицами, погасить задолженности по заработной плате, урегулировать отношения со многими другими кредиторами и продолжить деятельность в плане выполнения поисковых работ», — заявили в министерстве.

Спор вокруг деятельности компании, базирующейся в США, повлиял на отношения между двумя странами. Правовой спор побудил нескольких американских законодателей направить письма властям Грузии, в которых они заявляли, что Frontera Resources стала объектом преследований в Грузии.

Министерство экономики также пояснило, что с таким подходом Грузия хочет поддерживать «открытые и прозрачные» отношения с Frontera Resources, для чего также «желательно, чтобы компания обнародовала итоговую часть решения арбитражного решения».

За две недели до решения правительства, Объединение профоюзов Грузии заявило, что 53-летний Автандил Онанашвили, который работал в компании, покончил жизнь самоубийством, причиной чего послужила неуплата зарплаты за 14 месяцев.

В начале мая, комментируя этот вопрос, премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул, что ни одна компания не сможет «подвергнуть риску» стратегические отношения между США и Грузией.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)