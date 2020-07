Приостановление выдачи 15% американской помощи Грузии будет зависеть от уважения прав и свобод

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США 9 июля 29 голосами против 21 утвердил Законопроект о финансировании государственных и иностранных операций США на 2021 фискальный год. Согласно законопроекту, Грузия должна получить не менее 132 025 000 долларов США в качестве помощи. Однако выделение 15% от этой суммы будет зависеть от состояния демократии в стране.

В связи с приостановлением выдачи 15% помощи, выделенной для центрального правительства Грузии, в законопроекте говорится, что государственный секретарь оценит, насколько эффективно предпринимает правительство Грузии шаги в следующих направлениях:

Эффективная реализация избирательной реформы;

Уважение независимости судебной системы, в том числе, с точки зрения вмешательства со стороны законодательной или исполнительной власти;

Эффективное осуществление политики, необходимой для обеспечения подотчетности и прозрачности, включая неограниченный доступ к публичной информации;

Обеспечение прав гражданского общества, оппозиционных политических партий и независимости СМИ;

Ограничение неформального влияния олигархов на деятельность правительства, а также на применение законов и нормативных актов.

