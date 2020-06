Госдепартамент США приветствует принятие конституционных поправок в Грузии

Соединенные Штаты Америки приветствуют принятие Грузией исторических конституционных поправок, которые закладывают основу для более пропорциональной избирательной системы, — заявила 29 июня официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

По ее словам, конституционные поправки «будут способствовать большей стабильности на октябрьских парламентских выборах и парламентскому плюрализму в Грузии».

Государственный департамент призвал Парламент Грузии «принять избирательную реформу, которая в полной мере отразит рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ», и призвал правительство Грузии реализовать такое законодательство.

В заявлении говорится, что реализация свободного, справедливого и прозрачного избирательного процесса «станет важным испытанием для демократического развития Грузии».

Государственный департамент также подчеркнул важность справедливости в предвыборный и поствыборный периоды.

Парламент Грузии принял конституционные поправки в третьем чтении 29 июня, в результате чего в стране будет задействована избирательная система, согласованная правящей партией и оппозицией.

