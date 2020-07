«Фронтера» обвиняет правительство Грузии в распространении «дезинформации»

В ответ на заявление правительства Грузии о продлении контракта с американской нефтяной компанией сама компания «Frontera Resources» заявила, что правительство Грузии «продолжило публичную кампанию дезинформации» о «контракте» и «арбитражном решении».

В заявлении, опубликованном 23 июля, компания призвала премьер-министра Грузии и его кабинет положить конец «заведомо ложной, искаженной и недобросовестной практике» и «взамен, быть честными с народом и непосредственно с компанией, чтобы продвигать истинный дух основного партнерства».

По утверждению «Фронтера», целью заявления правительства Грузии о продлении контракта с ними было «нанесение ущерба репутации компании» и распространить «ложную информацию» об их деятельности.

«Это продолжение недобросовестных действий, чтобы замаскированно лишить американский частный сектор интереса к прямым иностранным инвестициям в Грузии», — заявили в компании «Фронтера».

«Мы призываем власти Грузии выполнить решение арбитражного трибунала, уважать условия контракта. Провести конструктивную встречу с нами и предоставить гарантию о продолжении работы, прекращении угроз, запугивания и выдвижения новые условий», — говорится в заявлении компании.

Ранее, 23 июля, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии заявило, что, несмотря на выигрыш длительного спора в Международном арбитражном трибунале, страна не расторгнет контракт с компанией.

Посол США Келли Дегнан также приветствовала решение правительства Грузии.

Разногласия по поводу деятельности учрежденной в Америке компании повлияли на отношения между двумя странами. В связи с правовым спором несколько американских законодателей направили властям Грузии критические письма, в которых они утверждали, что «Фронтера» преследуется Грузией.

