2024 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საგარეო ვაჭრობა 2.3%-ით შემცირდა

„საქსტატის“ მიერ 13 ივნისს გამოქვეყნებული ექსპრეს მონაცემების თანახმად, 2024 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 8.419 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.3%-იანი კლებაა.

„საქსტატის“ მონაცემებით, ექსპორტი 9.2%-ით შემცირდა და 2.274 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო იმპორტი 0.5%-ით, 6.146 მილიარდ აშშ დოლარამდე გაიზარდა. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 3.872 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 46%-ია.

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეტალურ მონაცემებს „საქსტატი“ 19 ივნისს გამოაქვეყნებს.

