Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

В январе-мае 2024 года внешняя торговля Грузии сократилась на 2,3%

Civil.ge Send an email 13/06/2024 - 20:04
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Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 июня, в январе-мае 2024 года внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 8,419 млрд долларов США, что на 2,3% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

По данным Службы статистики, экспорт снизился на 9,2% и составил 2,274 млрд долларов США, а импорт увеличился на 0,5% до 6,146 млрд долларов США. Отрицательный торговый баланс составил 3,872 млрд долларов США, что составляет 46% внешнеторгового оборота.

Подробные данные по внешней торговле Грузии Служба статистики опубликует 19 июня.

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Civil.ge Send an email 13/06/2024 - 20:04
20 Less than a minute

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