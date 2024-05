საქართველოს სკანდინავიურ-ბალტიური ჯგუფის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები სტუმრობენ

15 მაისს საქართველოში ვიზიტი დაიწყეს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაბრიელიუს ლანდსბერგისმა, ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგუს ცაჰკნამ, ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაიბა ბრაჟემ და ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტორდის კოლბრუნ რეიკფორდ გილფადოტირმა. ისინი უკვე შეხვდნენ პარლამენტის თავმჯდომარეს, შალვა პაპუაშვილს, საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, ასევე პრეზიდენტს, რის შემდეგაც პრეზიდენტთან ერთობლივი პრესკონფერენცია მოჰყვა.

ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია შეხვედრები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან.

შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან

საგარეო საქმეთა მინისტრების და პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრაზე, მხარეებმა პარლამენტის მიერ მიღებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი განიხილეს. პარლამენტის ინფორმაციით, დელეგაციის წევრებმა „გამოთქვეს წუხილი აღნიშნული კანონის მიღებასთან დაკავშირებით“. ქართულმა მხარემ „ხაზი გაუსვა არამომგებიანი ორგანიზაციების სფეროში გამჭირვალობის ნაკლებობის პრობლემას და მისი მოგვარების საჭიროებას“. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს სამომავლო ნაბიჯებთან დაკავშირებით. „დაფიქსირდა მზაობა შემდგომი დიალოგისთვის“, – ნათქვამია პარლამენტის პრესრელიზში.

შეხვედრის განსხვავებული შეფასება

შეხვედრის შემდეგ, პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ მხარეები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ „ჩვენ სწორი გავაკეთეთ, რომ არ მოვუსმინეთ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, როდესაც არ დავუწესეთ სანქციები [რუსეთს]“, ასევე არ გაათავისუფლეს სააკაშვილი.

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისი შეხვედრის შესახებ შალვა პაპუაშვილის კომენტარს გამოეხმაურა და დაწერა: „საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან შალვა პაპუაშვილთან შეხვედრის შესახებ დაბნეულობის საპასუხოდ, საჭიროდ ვთვლი განვმარტო, რომ ჩვენ არ ვეთანხმებით, რომ საქართველო მართალი იყო, როდესაც უგულებელყო ევროპული რჩევები და ღირებულებები, და ჩვენ გამოვთქვით უკიდურესად მკაცრი შეხედულებები, არა „გარკვეული წუხილები“.

In response to confusion about the meeting with the Chair of the Parliament of Georgia @shpapuashvili, I feel the need to clarify that we did not agree that Georgia was right to ignore European advice and values, and we expressed extremely strong views, not "some concerns". pic.twitter.com/keuj60Xsxx — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 15, 2024

მოგვიანებით, ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაიბა ბრაჟემ შეხვედრის შემდეგ ტვიტერზე დაწერა: „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი და მისი უარყოფითი შედეგები საქართველოს ევროპულ გზაზე რეალურია. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ვუთხარი. არ დაიჯეროთ ის განცხადებები, რომლებსაც სპიკერი ჩვენ გვაწერს რუსეთის მიმართ სანქციებზე ან სააკაშვილზე“.

Concern about the draft Law on Transparency on Foreign Influence and its adverse effects on Georgian European path is genuine.



Expressed it to the Speaker of 🇬🇪 Parliament. Don’t recognise statements that the Speaker attributes to us about sanctions on Russia or Mr Saakashvili. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 15, 2024

ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგუს ცაჰკნამ განაცხადა: „ნება მომეცით მკაფიოდ განვაცხადო – ჩვენ არ შევთანხმებულვართ ამაზე. ჩემი გზავნილი საპირისპიროა: საქართველო არ მიდის სწორი მიმართულებით“.

Let me be clear – we did not agree on any of this.



My message is the opposite: Georgia is not moving to the right direction. pic.twitter.com/73IANmNFkf — Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 15, 2024

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)